“Voglio essere pronto per il GP della Thailandia, costi quel che costi". Con queste parole cariche di determinazione, Jorge Martín, campione del mondo MotoGP 2024, annuncia la sua corsa contro il tempo per recuperare dall’incidente di Sepang che gli ha procurato fratture alla mano destra e al piede sinistro.

Il pilota spagnolo, recentemente passato al team ufficiale Aprilia, sta affrontando un intenso programma di riabilitazione per non mancare l’appuntamento con il Gran Premio in Thailandia. Attraverso i social network, Jorge Martín ha condiviso il suo percorso di recupero infortunio, mostrando sessioni con specialisti, trattamenti in camera iperbarica e testimoniando la sua ferrea volontà di tornare in pista.

La sfida per l’ex pilota Ducati è duplice: non solo deve recuperare fisicamente, ma deve anche adattarsi alla nuova RS-GP dell’Aprilia, una moto completamente diversa da quella che lo ha portato al titolo mondiale. L’incidente durante i test pre-stagionali ha ulteriormente complicato questa transizione, privandolo di preziose ore di prove sulla nuova moto.

Il campione in carica ha già dimostrato di saper compiere imprese straordinarie. Nel 2024 ha scritto la storia diventando il primo pilota a conquistare il mondiale MotoGP con un team satellite, il Prima Pramac Racing. Ora, con i colori Aprilia, punta a replicare le gesta di grandi come Valentino Rossi, cercando la vittoria al debutto con una nuova squadra.

La stagione 2025 si preannuncia elettrizzante, con Jorge Martín determinato a sfidare il predominio Ducati nonostante gli ostacoli fisici. Il GP della Thailandia sarà il banco di prova decisivo per valutare sia il recupero dall’infortunio sia l’adattamento alla nuova moto del pilota spagnolo.