Le condizioni di meteo avverso non hanno fermato Andrea Iannone, che ha chiuso a soli 0.482 secondi dal miglior tempo di Nicolò Bulega durante i test WSBK a Phillip Island (qui il calendario 2025). Nonostante la pioggia abbia compromesso parte della sessione pomeridiana, il pilota del team Pata GoEleven ha completato 31 giri, dimostrando il suo potenziale e confermando il buon lavoro svolto dal team.

La mattinata si è rivelata fondamentale, con la pista asciutta che ha permesso alla squadra di raccogliere dati preziosi e lavorare sul setup della moto. Tuttavia, il peggioramento delle condizioni climatiche nel pomeriggio ha costretto il team a rivedere la strategia, limitando il programma di prove originariamente previsto.

“Abbiamo fatto un buon lavoro questa mattina, comprendendo diversi aspetti della moto”, ha dichiarato Iannone, mostrando fiducia in vista del prossimo weekend di gara. Il pilota abruzzese ha evidenziato l’importanza di continuare a perfezionare il setup nelle prove libere di venerdì, con l’obiettivo di trovare la configurazione ideale per le gare.

Nonostante le difficoltà incontrate, il rientro di Andrea Iannone nel mondiale Superbike procede in maniera positiva. Il pilota ha sottolineato come il feeling con la moto e con il team stia crescendo costantemente, pur riconoscendo la necessità di miglioramenti in alcune aree specifiche.

L’obiettivo del team Pata GoEleven resta quello di ottimizzare le prestazioni in vista delle prime gare della stagione, con Iannone determinato a confermare i progressi mostrati in questi test australiani.