«Le nostre moto Suzuki accompagneranno i ciclisti attraverso migliaia di chilometri, dalle Strade Bianche fino alle vette alpine», dichiara Paolo Ilariuzzi, Direttore Divisione Moto e Marine Suzuki, annunciando la partnership che vedrà 46 motociclette del marchio giapponese al servizio del Giro d’Italia 2025 e dell’intero circuito Corse Rosa.

La cerimonia di consegna della flotta si è svolta nella splendida cornice del Lido di Camaiore, località che vanta una lunga tradizione nel mondo del ciclismo professionistico. Le motociclette saranno fondamentali per garantire la sicurezza e il corretto svolgimento delle competizioni, trasportando figure chiave come commissari di gara, direttori sportivi e personale medico.

La collaborazione tra RCS Sports & Events e Suzuki si concretizza in una flotta all’avanguardia, accuratamente selezionata per rispondere alle diverse esigenze delle competizioni ciclistiche. Tra i modelli scelti spiccano la nuova GSX-S1000GX, crossover dalle elevate prestazioni, l’agile V-STROM 800SE, le versatili V-Strom 1050DE e 1050SE, oltre alla potente sport tourer GSX-S1000GT.

Il calendario delle Corse Rosa si aprirà con la Tirreno-Adriatico a marzo, proseguendo con gli storici appuntamenti della Milano-Torino e della Milano-Sanremo. Il momento culminante sarà il Giro d’Italia 2025, dal 9 maggio al 1° giugno, seguito dal Giro-E per le biciclette elettriche. La stagione includerà anche il Giro Next Gen a giugno, il Giro d’Italia Women a luglio, per concludersi con Il Lombardia a ottobre.

Matteo Mursia, Chief Revenue Officer di RCS Sports & Events, ha evidenziato l’importanza strategica delle motociclette nell’organizzazione degli eventi ciclistici, sottolineando come questi mezzi siano essenziali per garantire comunicazioni efficienti e una gestione ottimale delle competizioni.

Con questa partnership, il mondo del ciclismo si assicura un supporto tecnico e logistico di altissimo livello, confermando l’impegno di Suzuki nel promuovere e sostenere uno degli sport più amati dal pubblico italiano e internazionale.