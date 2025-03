TVS, azienda indiana, ha svelato al Bharat Mobility Global Expo il suo ultimo concept. La TVS RTS X Supermoto, una motocicletta progettata per ridefinire il segmento delle 300cc. Questo nuovo modello si distingue per un design all’avanguardia, un propulsore monocilindrico completamente rinnovato e prestazioni superiori rispetto a rivali come Kawasaki KLX300 e Honda CRF300L.

Il cuore della TVS RTS X Supermoto è un sofisticato motore 300 cc raffreddato a liquido, dotato di sistema DOHC e testata a quattro valvole. Questo propulsore eroga 35 CV a 9.000 giri/min posizionandosi al vertice della categoria. La tecnologia si spinge oltre con il sistema ride by wire, che include un quickshifter, una caratteristica rara per questa fascia di mercato.

Con un peso di 143 Kg a pieno carico e un serbatoio da 8 litri, la moto sfrutta componenti derivati dalla piattaforma BMW G310, già utilizzata per il modello Apache di TVS. Questa strategia consente di mantenere alti standard qualitativi contenendo i costi di produzione.

La BMW partnership potrebbe aprire nuove prospettive: il motore della RTS X Supermoto potrebbe essere integrato nella gamma entry-level di BMW, arricchendo modelli come G310 GS e R. In alternativa, TVS potrebbe utilizzare questo concept come punto di partenza per espandere la propria presenza nei mercati occidentali.

Sebbene attualmente sia solo un concept, lo sviluppo di un motore così avanzato da parte di TVS dimostra ambizioni concrete per il futuro. L’azienda punta a soddisfare sia il mercato domestico sia quello europeo, dove cresce l’interesse per moto compatte e performanti.