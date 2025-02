“Quando tradizione e innovazione si incontrano, nascono capolavori senza tempo". Questo è il caso della nuova Horizontal Moto 923, una straordinaria reinterpretazione della Moto Guzzi Le Mans II, creata dal talentuoso customizer Paul Führmann nel suo atelier di Vienna.

Il progetto rappresenta un perfetto connubio tra il patrimonio storico delle due ruote italiane e le più moderne tecnologie di personalizzazione. Partendo da una Moto Guzzi Le Mans II del 1980, Führmann ha dato vita a una creazione che preserva l’anima del leggendario telaio Tonti, arricchendolo con innovazioni tecniche all’avanguardia.

Il cuore pulsante della moto è stato potenziato fino a 950cc, grazie all’expertise di Peter Horvath, rinomato specialista Moto Guzzi. Le migliorie includono un volano alleggerito, un albero a camme ad alta coppia e carburatori Dell’Orto da 41mm. La parte ciclistica non è da meno, con l’introduzione di forcelle Showa e un sistema frenante a quattro pistoncini, mentre il forcellone posteriore è stato modificato per accogliere una ruota più generosa.

L’artigianalità si esprime al massimo nei componenti realizzati su misura: dal serbatoio in alluminio alla raffinata sella in pelle scamosciata, opera del prestigioso atelier Ledernardo di Vienna. L’impianto elettrico è stato completamente rinnovato con componenti Motogadget, includendo un moderno sistema keyless.

La filosofia del design segue un approccio minimalista, dove le linee orizzontali dominano l’estetica complessiva. Ogni elemento, dai dettagli in ottone ai componenti realizzati in CNC e stampa 3D, è stato accuratamente selezionato per creare un’armonia visiva unica.

Nonostante le profonde modifiche, la moto ha ottenuto l’omologazione stradale in Austria, dimostrando come sia possibile coniugare creatività e conformità alle normative. Per gli interessati, questo pezzo unico è attualmente disponibile all’acquisto attraverso il sito web di Horizontal Moto.