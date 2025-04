Durante il recente GP delle Americhe, un episodio controverso ha sollevato polemiche sull’applicazione del regolamento in situazioni di emergenza. Tra i protagonisti della vicenda, il campione spagnolo Marc Márquez, che è riuscito a evitare una penalità nonostante un cambio gomme poco prima del giro di ricognizione.

“È stata una fortuna per Márquez non ricevere penalità, considerata la confusione causata da numerosi piloti che hanno fatto la stessa manovra“, ha dichiarato Mike Webb, direttore di gara della MotoGP. La decisione di cambiare moto e optare per pneumatici slick, secondo le regole, avrebbe dovuto comportare una penalità di ride through, ma il caos ha portato a una gestione diversa dell’evento.

La situazione ha riportato alla memoria un episodio simile avvenuto nel 2018 in Argentina, che aveva già portato a modifiche regolamentari. Webb ha sottolineato che, in condizioni normali, i piloti avrebbero dovuto scontare la penalità durante la gara. Tuttavia, l’adozione di una nuova procedura di partenza ha evitato sanzioni immediate, creando un precedente significativo.

Webb sul caso Marc Márquez

Il caso del team di Márquez è particolarmente emblematico. Secondo Webb, sembravano aspettarsi conseguenze meno severe. “Il regolamento è chiaro: chi cambia pneumatici in quel modo mantiene la posizione originaria in griglia dopo il warm-up, ma deve scontare un ride through durante la gara. Hanno rischiato molto“, ha spiegato il direttore di gara.

L’episodio evidenzia questioni critiche sull’efficacia dei regolamenti in condizioni meteorologiche variabili. Nonostante i precedenti aggiornamenti normativi, il GP delle Americhe ha dimostrato come fattori imprevisti possano influenzare l’interpretazione delle regole, generando incertezza per team e spettatori.

Con la stagione in corso, resta da vedere se la MotoGP introdurrà ulteriori modifiche regolamentari per gestire meglio situazioni simili in futuro, bilanciando equità sportiva e sicurezza in pista.