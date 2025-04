Kalashnikov stupisce il mondo delle due ruote con una proposta inedita e audace: la IZh-49, una moto rosa dal fascino retrò, pensata per celebrare la Giornata Internazionale della Donna. Questo modello, che unisce un’estetica vintage a tecnologie moderne, segna un importante passo verso l’inclusività in un settore tradizionalmente dominato dagli uomini.

Il colosso russo, noto per la produzione di armi, continua a diversificare il proprio portfolio, proponendo una moto vintage che si distingue non solo per il colore accattivante, ma anche per le sue caratteristiche tecniche. Equipaggiata con un motore monocilindrico da 250 cc, capace di erogare 31 cavalli e raggiungere i 155 km/h, la IZh-49 è progettata per offrire prestazioni accessibili. Con un peso di soli 160 kg e un’altezza della sella di 720 mm, questa moto garantisce una guida maneggevole e confortevole per piloti di diverse stature.

Kalashnikov IZh-49, un design da bobber

Il design della moto richiama lo stile bobber, caratterizzato da elementi distintivi come la sella sospesa, il telaio tubolare e un cruscotto circolare essenziale. La possibilità di personalizzare il manubrio consente di adattare l’esperienza di guida alle preferenze individuali, rendendo la IZh-49 un modello versatile e accattivante.

Un’altra novità degna di nota è la versione moto elettrica da 4 kW, che dimostra l’impegno di Kalashnikov verso la mobilità sostenibile. Questo modello si inserisce nel percorso di elettrificazione intrapreso dall’azienda, iniziato nel 2018 con i primi prototipi di moto avventura e proseguito nel 2020 con una monoposto elettrica. L’integrazione di un’alternativa elettrica testimonia la capacità del marchio di combinare tradizione e innovazione.

Restano tuttavia incerti i dettagli su prezzo e disponibilità. Non è ancora chiaro se la produzione della IZh-49 sarà in serie o limitata, e la riservatezza tipica di Kalashnikov non facilita l’accesso a queste informazioni per i potenziali acquirenti.

Con questa proposta, Kalashnikov si conferma un attore capace di sorprendere, celebrando la presenza femminile nel mondo delle due ruote e puntando a conquistare una nuova fetta di mercato. Il successo della IZh-49 dipenderà dalla risposta del pubblico a questa audace combinazione di colore, concept e tecnologia.