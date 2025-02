Tre giorni di test, otto ore quotidiane di prove in pista e ventiquattro piloti MotoGP pronti a scendere in azione: sono questi i numeri chiave che definiscono i test pre-stagionali del MotoGP 2025, in programma dal 5 al 7 febbraio presso il Sepang International Circuit. L’appuntamento malese segna ufficialmente l’inizio delle attività in vista del primo Gran Premio dell’anno in Thailandia.

Le sessioni di prova, programmate dalle 03:00 alle 11:00 ora italiana, vedranno l’intera griglia impegnata nell’ottimizzazione delle prestazioni delle loro moto. Dopo lo Shakedown, riservato a collaudatori, rookie e piloti Yamaha e Honda, il circuito malese ospiterà un test cruciale per definire gli equilibri della nuova stagione.

L’attenzione sarà rivolta alle nuove accoppiate pilota-moto, in particolare quella di Marc Marquez con la Ducati e Jorge Martin con l’Aprilia. Grande curiosità anche per il debutto del rookie Pedro Acosta nel team ufficiale KTM, mentre Francesco Bagnaia cercherà di difendere il suo status con la Ducati factory.

Il lavoro tecnico sarà intenso, con ogni costruttore concentrato su priorità specifiche: Aprilia dovrà familiarizzare con la nuova RS-GP25, Ducati punterà a mantenere il suo vantaggio competitivo, mentre Yamaha e Honda cercheranno di colmare il gap accumulato nelle ultime stagioni.

La seconda fase dei test della MotoGp 2025 a Sepang si sposterà a Buriram il 12 e 13 febbraio, completando così la preparazione pre-stagionale prima del GP inaugurale. Queste giornate di prove rappresenteranno un’anteprima fondamentale delle dinamiche che caratterizzeranno il campionato 2025, offrendo agli appassionati i primi indizi sulle prestazioni e gli equilibri di forza tra team e piloti.

Le analisi dei dati raccolti e le impressioni dei piloti saranno determinanti per definire le strategie di sviluppo, in un’annata che si preannuncia tra le più competitive degli ultimi anni nel motomondiale.