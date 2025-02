Le ossa rotte non fermano i campioni, ma questa volta i test Sepang di MotoGP hanno messo a dura prova anche i più coriacei. L’apertura dei test 2025 in Malesia si è trasformata in un bollettino medico, con tre piloti di punta costretti a un prematuro rientro in Europa per interventi chirurgici.

Il campione del mondo Jorge Martin ha riportato le conseguenze più serie, con fratture multiple alla mano destra e al piede sinistro. Sui social non ha perso l’ottimismo, promettendo un ritorno più forte di prima. La sfortuna ha colpito anche il suo compagno di squadra Raul Fernandez, con fratture al mignolo sinistro e all’alluce che lo terranno lontano dalla pista nei prossimi test.

Non è stato risparmiato nemmeno Fabio Di Giannantonio, la cui spettacolare impennata si è conclusa con una frattura alla clavicola sinistra. Una zona già problematica per il pilota, che ora dovrà saltare i prossimi appuntamenti di preparazione.

La giornata ha visto anche altri incidenti minori, con Franco Morbidelli e Pedro Acosta protagonisti di cadute fortunatamente senza conseguenze. Sotto accusa la gomma mescola media posteriore obbligatoria, particolarmente ostica da portare in temperatura.

Per Aprilia Racing, il doppio ko di Martin e Fernandez rappresenta un duro colpo ai programmi di sviluppo della RS-GP25. Nonostante tutto, il CEO Massimo Rivola mantiene alta l’asticella degli obiettivi: vincere resta la priorità assoluta.

Con l’avvicinarsi del primo GP stagionale a Buriram, team e piloti si trovano ora a fare i conti con un calendario di preparazione compromesso e la necessità di recuperare il tempo perduto.