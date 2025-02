Un traguardo straordinario è stato raggiunto nel mondo delle moto d’epoca: una rarissima Cyclone V-Twin del 1915 è stata venduta per l’incredibile cifra di 1.320.000 dollari. La storica vendita si è svolta durante un’asta organizzata da Mecum Auctions a Las Vegas, dove questa eccezionale due ruote ha infranto ogni precedente record asta moto, diventando la prima motocicletta a superare ufficialmente la soglia del milione di dollari in un’asta. La cifra, equivalente a circa 1.260.000 euro, segna un momento storico nel mercato dei veicoli d’epoca.

Prodotta in America

Prodotta dalla Joerns Motor Manufacturing Company di St. Paul, Minnesota, la Cyclone V-Twin rappresenta un autentico pezzo di storia del motociclismo americano. Con meno di 300 esemplari costruiti tra il 1912 e il 1917, questa moto si distinse per le sue innovative caratteristiche tecniche, che le permisero di eccellere nelle competizioni contro giganti come Harley-Davidson e Indian.

Il primato precedentemente sfiorato apparteneva alla celebre motocicletta di “Easy Rider”, guidata da Peter Fonda nel ruolo di Wyatt “Capitan America”, che aveva ricevuto un’offerta di 1.350.000 dollari, mai finalizzata. La vendita della Cyclone stabilisce dunque un primato ufficiale nel settore.

Cyclone V-Twin: la moto più costosa di sempre

Questo risultato testimonia il crescente interesse per le motociclette storiche di particolare pregio. La Cyclone V-Twin, con il suo motore bicilindrico all’avanguardia per l’epoca e prestazioni superiori alla media, rappresentava il massimo della tecnologia motociclistica degli anni ’10. Nonostante gli elevati costi di produzione abbiano portato alla chiusura dell’azienda, il suo valore storico e collezionistico continua a crescere, come dimostrato da questa vendita record.

L’evento di Las Vegas conferma la vitalità del mercato dei veicoli d’epoca, capace di attrarre investitori e appassionati disposti a spendere cifre considerevoli per possedere pezzi unici della storia del motociclismo.