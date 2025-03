“Il passato incontra il futuro sulle due ruote". Un motto che descrive alla perfezione il ritorno di Jawa sul mercato italiano. La storica casa motociclistica ceca si prepara a stupire al Motodays 2025 di Roma, dove presenterà la sua nuova naked 400 Geeny insieme a tutta la gamma di modelli Jawa.

Dal 7 al 9 marzo, i padiglioni della Fiera di Roma saranno il palcoscenico per l’attesissimo debutto della 400 Geeny, una naked con motore bicilindrico da 43 CV, progettata per i possessori di moto patente A2. Questa moto si distingue per il suo innovativo telaio tubolare con piastre inferiori, garantendo un perfetto equilibrio tra prestazioni e maneggevolezza.

L’heritage del marchio, fondato nel 1929 da František Janeček, sarà celebrato con l’esposizione dell’intera lineup attuale. Tra i modelli presenti, spiccano la custom 350 CL Bobber, le classiche 300 CL e 300 CL Forty Two, e la suggestiva 350 CL Pérák, che rende omaggio alle leggendarie Jawa degli anni ’30 e ’50. A completare l’offerta, ci sarà la versatile 350 OHC, disponibile anche in versione Sport, per una gamma che copre cilindrate dai 300 ai 400 cc.

Il Motodays 2025 (qui il programma con orari) si prospetta come l’evento ideale per riscoprire un marchio che ha scritto la storia del motociclismo europeo, con successi nel fuoristrada, nello speedway e nella velocità. Con questa partecipazione, Jawa dimostra la sua capacità di unire tradizione e innovazione, offrendo motociclette che guardano al futuro senza mai perdere il legame con il proprio DNA.