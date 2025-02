L’attesa è finita. Motodays 2025 torna a Fiera Roma dal 7 al 9 marzo per la sua tredicesima edizione. L’evento di riferimento per gli appassionati delle due ruote nel Centro-Sud Italia si preannuncia più entusiasmante che mai, con esposizioni, test ride, competizioni mozzafiato e aree dedicate all’innovazione e alla sostenibilità.

Con un’area espositiva di oltre 40.000 mq distribuiti su quattro padiglioni, Motodays 2025 offrirà un’esperienza immersiva per tutti gli amanti delle moto. Dalle ultime novità del settore ai percorsi guidati, passando per le gare e le aree tematiche, la fiera promette un weekend di pura adrenalina e divertimento.

Le grandi novità di Motodays 2025

Grande attesa per la possibilità, del tutto inedita per una fiera motociclistica, di partecipare a veri e propri itinerari guidati. Grazie alla collaborazione con una scuola di guida sicura, i visitatori che arriveranno in moto potranno iscriversi a percorsi su strada o su sterrato dolce, scoprendo le bellezze del territorio con esperti del settore. Per chi ama l’avventura, tornano anche gli itinerari “blind" di Libermoto: destinazioni segrete svelate solo al momento della partenza.

Gli appassionati di velocità e spettacolo potranno assistere a diverse competizioni nelle aree esterne. Tra queste, spicca il trial indoor, con le prime due tappe del Campionato italiano Federmoto. Non mancheranno sfide tra bicilindriche su un tracciato misto e gare di e-bike, a testimonianza del crescente interesse per la mobilità elettrica.

Demo Ride: provare per credere

Confermata l’area demo ride, un must per chi vuole testare i nuovi modelli di moto e scooter. Oltre 200 veicoli, provenienti da una quindicina di brand leader del settore, saranno a disposizione dei visitatori per prove su strada. Un’opportunità imperdibile per chi vuole vivere l’emozione della guida prima di scegliere il proprio prossimo mezzo.

l’8 marzo in prima fila

Le motocicliste saranno ancora una volta protagoniste con il programma “Motociclista sostantivo femminile", nato nel 2023 e sempre più centrale nella manifestazione. L’area dedicata offrirà corsi di guida, incontri con piloti e aziende, seminari tecnici e una run serale tra le vie di Roma, un evento suggestivo che esalta il ruolo crescente delle donne nel mondo delle due ruote.

E-Motion Arena: il futuro della mobilità

La sostenibilità è un tema chiave di Motodays 2025. La nuova E-Motion Arena sarà un punto di riferimento per dibattiti, innovazioni e tecnologie all’avanguardia. Con oltre 50 speaker tra aziende e istituzioni, l’area ospiterà talk sulla mobilità urbana e sul ruolo delle due ruote nelle città moderne, con un occhio di riguardo per le soluzioni green.

Motodays 2025, eventi speciali

Motodays ospiterà nuovamente “1000 Curve", la competizione inserita nel calendario Discovering di Federmoto, che sfida i partecipanti a percorrere il maggior numero di curve lungo un itinerario personalizzato. Ci sarà un’area di oltre 1000 mq sarà dedicata all’Agility Camp, con dieci stazioni per mettere alla prova la propria destrezza alla guida. Un’opportunità esclusiva per chi arriverà a Motodays con la propria moto e vorrà mettersi alla prova in un percorso studiato per migliorare tecnica e sicurezza.

Gli appassionati alla ricerca di una moto potranno visitare l’area “Top Usato", dove saranno disponibili modelli usati e a km 0 proposti da concessionari e brand ufficiali. Un’occasione perfetta per trovare la moto dei propri sogni a prezzi vantaggiosi.

La voglia di scoprire il mondo in moto è sempre più forte. Il palco “Welcome Bikers" nel Padiglione 4 ospiterà tour operator, associazioni e rappresentanti di destinazioni turistiche come Tunisia, Spagna e Costa d’Avorio, pronti a presentare le loro offerte di viaggio per motociclisti.

Orari di apertura:

Venerdì 7 marzo: 9.00 – 19.00

Sabato 8 marzo: 9.00 – 20.00

Domenica 9 marzo: 9.00 – 19.00

Biglietti: