Trasformare il calore di scarico dei motori in energia elettrica utile non è più un’utopia: il nuovo generatore termoelettrico (TEG) promette di rivoluzionare l’efficienza dei motori a combustione, recuperando fino a 146 watt di potenza nelle condizioni più favorevoli.

Un recente studio pubblicato su ACS Applied Materials & Interfaces mostra come questa tecnologia innovativa possa recuperare parte del 75% di energia che normalmente viene dispersa sotto forma di calore nei motori tradizionali. Il dispositivo, basato su un semiconduttore di tellururo di bismuto, si distingue per la sua capacità di convertire le differenze termiche in elettricità senza bisogno di complessi sistemi di raffreddamento.

Nuove prospettive con il generatore termoelettrico

La vera innovazione sta nel sistema di dissipazione: invece di utilizzare ingombranti circuiti ad acqua, il TEG sfrutta un semplice dissipatore a pinne che sfrutta il flusso d’aria naturale. Questa caratteristica lo rende particolarmente adatto per l’installazione su motociclette e veicoli fuoristrada, dove l’esposizione al vento è costante.

La versatilità del sistema apre nuove prospettive non solo per le auto tradizionali, ma anche per i veicoli ibridi, dove l’energia recuperata potrebbe essere utilizzata per ricaricare le batterie. Durante la guida normale, il dispositivo genera 56 watt di potenza, che salgono a 146 watt nelle applicazioni ad alta velocità come quelle aeronautiche.

Mentre il mondo automotive si orienta sempre più verso l’elettrico, questa tecnologia dimostra che i motori a combustione hanno ancora margini di miglioramento. La produzione su larga scala del TEG potrebbe rappresentare un importante passo avanti verso una maggiore sostenibilità dei veicoli tradizionali, riducendo significativamente gli sprechi energetici che caratterizzano i motori a combustione interna.