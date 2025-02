Triumph infrange ogni record precedente raggiungendo quota 134.635 motociclette vendute nel 2024, segnando un incremento del 64% rispetto all’anno precedente e superando per la prima volta nella sua storia la soglia delle 100.000 unità.

Il colosso britannico delle due ruote ha registrato una crescita eccezionale in tutti i mercati chiave, con performance particolarmente brillanti in India e nel continente americano. L’espansione del marchio si riflette anche nella rete distributiva, che oggi vanta oltre 950 concessionari in tutto il mondo, grazie all’apertura di 230 nuovi punti vendita.

La strategia vincente di Triumph non si è limitata solo alle vendite. Il marchio ha potenziato significativamente i servizi post-vendita lanciando la linea Triumph Performance Lubricants, migliorando le condizioni di finanziamento e garanzia, e sviluppando nuove collezioni di abbigliamento in partnership con brand prestigiosi.

Il 2024 ha visto l’introduzione di modelli innovativi come la Speed 400 e la Scrambler 400 X, che hanno aperto le porte a un nuovo segmento di mercato. Triumph ha inoltre fatto il suo ingresso nel mondo del motocross con la TF 250-X, mentre ha rinnovato la gamma delle cilindrate maggiori con la Daytona 660 e gli aggiornamenti di modelli iconici come la Rocket 3 Storm e le diverse versioni della Tiger 1200.

A coronare questo anno di successi, il costruttore ha presentato diverse edizioni speciali Triumph che hanno conquistato collezionisti e appassionati: dalla T120 Elvis Presley alla Speed Triple 1200 RR Breitling, fino alla Thruxton Final Edition. Queste special edition testimoniano la capacità di Triumph di coniugare tradizione e innovazione, confermando la sua posizione di eccellenza nel panorama motociclistico mondiale.