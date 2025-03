Yamaha XMAX SPHEV: il prototipo ibrido sarò lo scooter del futuro?

Tre modalità di guida, doppio boost e un occhio alla sostenibilità. Il nuovo prototipo Yamaha XMAX SPHEV rappresenta una svolta nel panorama della mobilità urbana su due ruote, combinando la versatilità di un scooter ibrido con prestazioni all’avanguardia.

Il sistema propulsivo dello scooter si basa su un’architettura innovativa che integra un motore termico monocilindrico con un motore elettrico, posizionato strategicamente vicino alla ruota posteriore. La peculiarità di questo layout consente al veicolo di operare in modalità completamente elettrica, ibrida o termica, adattandosi alle diverse esigenze di guida.

L’intelligenza del sistema risiede nella sua configurazione: il motore elettrico, oltre a fornire trazione, funziona anche come generatore durante le fasi di frenata, recuperando energia preziosa per ricaricare la batteria. Quest’ultima trova alloggiamento nella parte anteriore del veicolo, garantendo una distribuzione ottimale dei pesi.

La vera innovazione tecnologica si manifesta nelle modalità di boost, che elevano le prestazioni dello scooter a nuovi livelli. Il Dual Boost combina la potenza dei due motori principali, mentre il Triple Boost aggiunge ulteriore spinta grazie a un generatore supplementare montato sull’albero motore, garantendo accelerazioni ancora più convincenti.

Yamaha XMAX SPHEV, ancora un prototipo

Sebbene si tratti ancora di un prototipo in fase di sviluppo, l’XMAX SPHEV rappresenta la visione di Yamaha per il futuro della mobilità urbana. Un futuro in cui prestazioni elevate e rispetto per l’ambiente non sono più obiettivi contrastanti, ma complementari.

La casa dei tre diapason dimostra così di voler giocare un ruolo da protagonista nella transizione verso una mobilità sostenibile, senza rinunciare al DNA sportivo che da sempre caratterizza i suoi prodotti. Una sfida ambiziosa che potrebbe ridefinire gli standard del settore scooter nei prossimi anni.