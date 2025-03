Una nuova era si apre per le naked classiche di casa Honda, con l’attesa Honda CB1000F pronta a raccogliere l’eredità della leggendaria CB1300SF. La casa giapponese si prepara a colmare il vuoto lasciato dalla storica CB1300SF, annunciando un modello che potrebbe debuttare al prossimo salone motociclistico giapponese. Secondo le indiscrezioni, la nuova CB1000F sarà una diretta evoluzione della recente CB1000 Hornet, unendo elementi dal sapore classico a tecnologie all’avanguardia.

Questa nuova naked rappresenta la risposta di Honda al crescente interesse per le naked retrò, un segmento che ha già visto competitor come Kawasaki ottenere successo con la Z900RS. Il design della CB1000F potrebbe trarre ispirazione dal prototipo CB-F Concept del 2022, che aveva affascinato gli appassionati per il suo richiamo alle storiche CB-F.

Dal punto di vista tecnico, si prevede che la moto utilizzerà il motore quattro cilindri in linea da 999 cc, ereditato dalla Hornet e derivato dalla CBR1000RR del 2017, con una probabile ricalibrazione per adattarsi alla nuova filosofia neo-classica. Il pacchetto tecnologico includerà modalità di guida personalizzabili e controllo di trazione, con la possibilità di una versione SP dotata di componenti premium.

Esteticamente, la CB1000F punterà su un design equilibrato tra tradizione e modernità, con un telaio reinterpretato in chiave classica e dettagli che richiamano le celebri CB del passato. La strumentazione potrebbe combinare elementi analogici e digitali, per soddisfare sia i puristi che gli amanti della tecnologia contemporanea.

Nel competitivo panorama delle naked di alta cilindrata, la nuova Honda CB1000F mira a essere una sintesi perfetta tra eredità storica e innovazione, conquistando sia gli appassionati delle moto classiche che i motociclisti alla ricerca di prestazioni moderne. La sua presentazione al salone giapponese potrebbe segnare il ritorno di un’icona, reinventata per affrontare il futuro.