L’industria motociclistica è in fermento, tra innovazioni tecnologiche e strategie di mercato audaci. Energica, pioniere italiano delle moto elettriche, è al centro di un’asta giudiziaria con una base fissata a 4,275 milioni di euro. La vendita comprende veicoli finiti e semifiniti, componenti, batterie e diritti di proprietà intellettuale. Questa operazione rappresenta un’occasione unica per chi desidera investire nella sostenibilità moto e nella mobilità del futuro.

Parallelamente, Ducati celebra un traguardo storico, superando il miliardo di euro di fatturato nonostante un calo del 6,4% nelle vendite Ducati rispetto all’anno precedente. L’amministratore delegato Claudio Domenicali sottolinea come questa solidità finanziaria permetta all’azienda di continuare a investire in ricerca, sviluppo e competizioni sportive, consolidando la sua posizione di leader nel settore premium.

Sul fronte dell’innovazione sostenibile, Yamaha introduce nello stabilimento di Iwata il sistema di verniciatura elettrico CN1. Questa tecnologia utilizza vernici a bassa temperatura, riducendo l’impatto ambientale e migliorando la versatilità creativa. L’iniziativa si inserisce nella strategia dell’azienda giapponese per raggiungere la neutralità carbonica entro il 2050, confermando il suo impegno verso un futuro più green.



Negli Stati Uniti, Harley-Davidson abbassa il prezzo del modello Nightster Harley a 9.999 dollari, sfidando direttamente la Indian Scout Sixty Bobber. Questa mossa mira a rafforzare la competitività nel segmento delle cruiser accessibili, ridefinendo le dinamiche di mercato tra i due storici rivali americani.

Infine, il preparatore di lusso Brabus collabora con KTM per lo sviluppo della 1400R, una superbike che promette prestazioni eccezionali per il 2025. Questa partnership rappresenta un passo significativo per consolidare la presenza del marchio nel segmento premium delle due ruote, arricchendo ulteriormente l’offerta per gli appassionati di motociclette di alta gamma.