Un capolavoro su due ruote, un’icona di eccellenza e un omaggio al dominio della moto italiana nel MotoGP: la nuova Ducati Panigale V4 Tricolore Italia incarna tutto questo. Con soli 163 esemplari prodotti, ciascuno firmato dal campione Francesco Bagnaia, questa edizione limitata celebra la straordinaria doppietta italiana al Mugello del 2 giugno 2024, dove i piloti Ducati hanno trionfato nel Gran Premio d’Italia.

Presentata nel prestigioso Salone degli Arazzi al Palazzo Piacentini di Roma, la cerimonia di svelamento ha visto la partecipazione di Claudio Domenicali, CEO di Ducati, e del Ministro Adolfo Urso. L’evento ha messo in luce il valore simbolico di questa moto come emblema dell’eccellenza tricolore nel mondo.

Ducati Panigale V4 Tricolore Italia, come cambia

Basata sulla nuova Panigale V4 S, questa versione esclusiva si distingue per la sua tecnologia avanzata. Tra le innovazioni spiccano le ruote in fibra di carbonio, che riducono il peso di quasi un chilogrammo, migliorando la maneggevolezza, e il sistema frenante Front Brake Pro+ con componenti Brembo derivati direttamente dalle competizioni, per prestazioni di frenata eccezionali.

Caratteristiche uniche includono la frizione a secco, pedane regolabili in alluminio billet e un serbatoio in alluminio da 17 litri, impreziosito dalla firma di Francesco Bagnaia. Per gli appassionati di pista, è disponibile un kit dedicato con componenti speciali per un’esperienza di guida ancora più esclusiva.

Ogni esemplare viene consegnato in una cassa di legno personalizzata con certificato di autenticità. Gli acquirenti possono inoltre completare l’esperienza con una tuta professionale in pelle di canguro, coordinata nei colori, per sottolineare il design esclusivo di questa straordinaria moto.

Con una potenza di 216 CV e un peso a secco di soli 188 kg, la Ducati Panigale V4 Tricolore Italia rappresenta la massima espressione dell’ingegneria e del design italiano. Non sorprende che tutti gli esemplari siano stati venduti immediatamente, confermando il fascino senza tempo del marchio di Borgo Panigale.