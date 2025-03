Duecento piloti, venti anni di storia e due prove speciali su un percorso di 50 km da ripetere per tre giri: sono questi i numeri che caratterizzano la ventesima edizione del Trofeo Enduro KTM, pronta a entusiasmare gli appassionati a Città della Pieve il 23 marzo 2025.

L’evento, organizzato dal Motoclub Castel De La Pieve, trasformerà il borgo medievale umbro in una vera e propria capitale dell’enduro per un intero weekend. Il presidente Maurizio Rapicetti e il direttore di gara Danilo Irti hanno ideato una manifestazione che unisce tradizione e innovazione. Il paddock e il parco chiuso saranno situati in una posizione strategica, nei pressi del Liceo Italo Calvino, a breve distanza dal centro storico.

Un dettaglio unico che distingue questa competizione è la scelta della segreteria di gara, ospitata in una chiesa sconsacrata, il “Santuario di Fatima", che regalerà un’atmosfera speciale ai partecipanti. Tuttavia, l’evento dovrà fare a meno di Giovanni Sala, leggendario pilota attualmente infortunato, al quale gli organizzatori hanno dedicato un pensiero di pronta guarigione.

Le attività inizieranno già venerdì con la ricognizione delle prove speciali. Sabato, i concorrenti riceveranno il prezioso KIT READY TO RACE, che include una maglia celebrativa firmata MXLINE, grafiche personalizzate BLACKBIRD e voucher dei partner tecnici WP Suspension e Metzeler. Nel pomeriggio, spazio ai giovani talenti con il Campionato Regionale Minienduro Umbria-Marche.

Domenica mattina, alle 8:30, scatterà la gara principale. La formula è stata rinnovata e prevede tre giri completi del percorso, due controlli orari e due prove cronometrate per ogni giro: un Enduro Test di 5 km e un Cross Test di 4 km. Grazie alla Federazione Italiana Cronometristi, i risultati saranno disponibili in tempo reale grazie all’uso di transponder.

Città della Pieve si prepara così ad accogliere la comunità motociclistica per una celebrazione unica dell’enduro 2025, che va oltre la competizione: un omaggio ai venti anni di passione e adrenalina che hanno reso il monomarca KTM un punto di riferimento nel panorama sportivo.