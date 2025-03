Leggerezza, potenza e lusso si incontrano nella nuova Porsche eBike Sport 2025, quinta generazione della serie premium che punta a ridefinire gli standard delle bici elettriche. Grazie a un telaio in carbonio ultraleggero e a innovazioni tecnologiche avanzate, questa creazione della casa automobilistica tedesca si distingue nel segmento delle biciclette elettriche di lusso.

In collaborazione con Rotwild, Porsche ha sviluppato un telaio in carbonio che spicca per il peso ridotto di soli 21,6 kg nella taglia M. Questo design innovativo si abbina alla forcella Fox Float 34 Performance Elite, con 120 mm di escursione, che garantisce stabilità e controllo sia su percorsi urbani che su terreni più impegnativi.

Innovazione al servizio del ciclista moderno

Uno dei punti di forza del modello 2025 è il cockpit completamente rinnovato. Manubrio e attacco manubrio in carbonio assicurano una resistenza torsionale superiore, mentre il sistema di illuminazione include una potente luce anteriore Supernova Starstream X Pro da 1000 lumen e una luce posteriore Topeak BeSeen, elegantemente posizionata sotto la sella.

La propulsione è affidata al motore Shimano EP801, capace di erogare una coppia massima di 85 Nm. Questo motore è alimentato da batterie ottimizzate per ogni taglia: 504 Wh per la versione S e 630 Wh per le misure M e L. Inoltre, la trasmissione elettronica Shimano XT Di2 a 12 velocità assicura cambiate rapide e precise in ogni situazione.

Design e sicurezza senza compromessi

I cerchi Xentis Mount-X in carbonio a cinque razze non solo contribuiscono a ridurre il peso complessivo, ma aggiungono anche un tocco di eleganza distintiva. La sicurezza è garantita dai freni a disco Magura MT7, progettati per offrire una potenza frenante eccezionale in qualsiasi condizione.

Per il 2025, Porsche ha introdotto una palette cromatica esclusiva. La eBike Sport è disponibile in beige, mentre la variante Cross Performance EXC si distingue con colorazioni ispirate al mondo automobilistico Porsche, come Provence, Purple Sky Metallic, Vanadium Grey Metallic, Jet Black Metallic e Carrara White Metallic. Queste finiture richiamano le iconiche tonalità delle Taycan Turbo GT e Macan elettrica.

Con un prezzo di partenza di 10.920 dollari (circa 9.900 euro), la Porsche eBike Sport 2025 è acquistabile tramite il negozio online ufficiale della casa tedesca. Non si tratta solo di un mezzo di trasporto avanzato, ma di un simbolo di prestigio per gli appassionati di tecnologia e design d’eccellenza.