Stile anni ’70, anima elettrica e un tocco di alta moda: sono questi gli ingredienti principali della straordinaria collaborazione tra il produttore svedese di motociclette elettriche RGNT, l’atelier tedesco Crooked Motorcycles e il brand fashion olandese Vanguard. Il risultato? Una straordinaria café racer elettrica che fonde passato e futuro in un connubio unico e affascinante.

Il progetto si basa sulla piattaforma della RGNT Classic SE, un modello che già rappresenta un perfetto equilibrio tra estetica vintage e tecnologia sostenibile. Grazie all’intervento di Crooked Motorcycles, la moto ha subito una trasformazione radicale, con un’attenzione particolare alla sezione posteriore. Il team tedesco, fedele al suo approccio minimalista, ha completamente ridisegnato il telaietto e la seduta, eliminando ogni elemento superfluo e riorganizzando i componenti elettrici per ottenere un design pulito ed essenziale.

L’intervento di Vanguard ha aggiunto una dimensione inedita al progetto. Il brand ha scelto questa moto come protagonista della sua campagna per la collezione primavera/estate 2025, dimostrando come la mobilità sostenibile possa intrecciarsi con l’alta moda in un dialogo creativo e armonioso.

Non è la prima volta che RGNT e Crooked Motorcycles collaborano. In passato, avevano già unito le forze per il progetto E-Type, una scrambler elettrica minimalista molto apprezzata dagli appassionati. Tuttavia, l’ingresso di Vanguard ha portato questa nuova collaborazione a un livello superiore, creando un ponte tra mondi apparentemente lontani.

“È stata un’esperienza entusiasmante poter lavorare nuovamente con RGNT e avere Vanguard come partner ha amplificato le possibilità creative,” ha dichiarato Dominikus Braun di Crooked Motorcycles. “Abbiamo potuto esplorare liberamente l’estetica degli anni ’70 mantenendo intatta la tecnologia moderna. Siamo impazienti di vedere questa moto protagonista nelle strade europee.”

Questa café racer elettrica non è solo un esercizio stilistico, ma rappresenta un passo avanti significativo nel panorama delle personalizzazioni elettriche. Dimostra come sia possibile rendere accattivante e personale anche un veicolo a batteria, mantenendo il fascino della meccanica classica pur abbracciando i vantaggi della mobilità sostenibile.

Il successo di questa collaborazione a tre apre nuovi scenari per il futuro del design delle motociclette elettriche, suggerendo che la transizione ecologica non debba sacrificare la personalità e il carattere che hanno sempre definito le due ruote tradizionali.