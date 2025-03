È possibile scoprire una motocicletta con soli 13 chilometri percorsi, mai realmente utilizzata e conservata come un autentico gioiello? La risposta è sì, e si tratta di una delle creazioni più rappresentative del motociclismo italiano: una MV Agusta F4 750S EVO2 del 2002.

Questa rarissima moto iconica incarna l’apice dell’ingegneria e del design italiano motociclistico dei primi anni 2000. Con la sua esclusiva livrea completamente argentata, che si discosta dalla tradizionale combinazione rosso-argento, questa F4 750S EVO2 è stata mantenuta in condizioni impeccabili dal 2003, anno del suo acquisto.

Al cuore di questa meraviglia tecnologica pulsa un potente motore quattro cilindri in linea, capace di erogare 126 cavalli e una coppia di 71 Nm, rendendola ideale sia per l’uso su strada che per la pista. Tuttavia, l’eccellenza della F4 non si limita al motore: forcelle Showa da 49 mm all’anteriore, ammortizzatore Sachs al posteriore e un impianto frenante Nissin assicurano una precisione di guida straordinaria.

Questa MV Agusta F4 750S EVO2 ha solo 13 Km

Il vero punto di forza di questa moto è il suo design senza tempo. Ogni componente è stato progettato con cura maniacale, creando un’armonia visiva che eleva questa motocicletta a opera d’arte. L’esemplare attualmente in asta a Macungie, Pennsylvania, identificato dal numero di telaio ZCGAGFLJ32V100420, è un autentico pezzo da museo. Con appena 13 Km registrati sul contachilometri, la moto è completamente originale, dagli pneumatici agli accessori, inclusi manuale d’uso e kit di attrezzi.

Nonostante la perfetta conservazione, questo gioiello richiede una revisione completa prima di poter tornare su strada, essendo stato preparato per uno stoccaggio a lungo termine senza batteria né fluidi. Le offerte per questa rarità hanno già raggiunto i 7.100 dollari sulla piattaforma Iconic Motorbike Auctions.

Chiunque decida di acquistare questa moto iconica non entrerà in possesso solo di un mezzo di trasporto, ma di un simbolo di eleganza e prestazioni. Un vero pezzo di storia del collezionismo moto, che celebra il meglio del design italiano e dell’ingegneria motociclistica.