Quattrocento espositori, duemila dealer e trentamila metri quadrati di spazio espositivo: sono i numeri record dell’AIMExpo 2025 di Las Vegas, vetrina delle principali novità del settore delle due ruote che ha fatto da sfondo ad importanti annunci del mondo motociclistico.

Tra le notizie più rilevanti, spicca la ripresa produttiva di KTM, che ha ottenuto il via libera per ripartire dal secondo trimestre 2025 dopo aver negoziato una ristrutturazione del debito con Whitebox Advisors LLC. Il piano di risanamento, che prevede un taglio del 30% delle passività, dovrà però superare il vaglio del Tribunale di Ried im Innkreis il 25 febbraio per scongiurare definitivamente lo spettro della bancarotta.

Sul fronte dell’innovazione tecnologica, BMW sta sviluppando un rivoluzionario sistema di scarico aerodinamico ispirato alla Formula 1. La soluzione, che sfrutta i gas di scarico per generare deportanza attraverso condotti regolabili nella carrozzeria, potrebbe rappresentare un’importante evoluzione per la stabilità delle moto ad alta velocità, alimentando le voci su un possibile ingresso della casa bavarese in MotoGP.

Interessante anche la proposta di CFMoto, che ha brevettato una cintura di sicurezza per moto a quattro punti. Nonostante lo scetticismo degli appassionati, il sistema – dotato di sgancio rapido – potrebbe rappresentare un’innovazione significativa nel campo della sicurezza, anche se il suo successo dipenderà dall’accoglienza del mercato. Il prototipo è stato presentato su una sportiva 750cc durante l’expo di Las Vegas, dove si è anche discusso dell’impatto dei nuovi dazi doganali, che potrebbero incrementare i costi di importazione del 10%.