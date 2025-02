CFMoto 750SS: dalla Cina la prima moto con la cintura di sicurezza

Una cintura di sicurezza per le moto sportive. Una tecnologia innovativa che potrebbe rivoluzionare per sempre il concetto di sicurezza motociclisti. È questa la straordinaria novità presentata da CFMoto con la sua nuova 750SS, una sportiva di media cilindrata progettata per ridefinire gli standard del settore.

La casa motociclistica cinese ha sviluppato un sistema brevettato che integra una cintura in tessuto ancorata sotto la sella del passeggero, dotata di un meccanismo di sgancio rapido. Questo dispositivo è stato ideato per proteggere il pilota durante impatti frontali, consentendo al contempo il distacco immediato dalla moto in caso di cadute laterali.

Il meccanismo, basato su un principio puramente meccanico, collega la cintura a un supporto posteriore che si inserisce in una fessura a V. In caso di collisione frontale, il sistema trattiene il conducente, mentre in caso di caduta laterale il supporto si inclina automaticamente, liberando il pilota. Un’idea ingegnosa che richiama il funzionamento dell’airbag della Honda Gold Wing.

Ma la CFMoto 750SS non è solo sicurezza. Il cuore pulsante della moto è un motore quattro cilindri, evoluzione del precedente tre cilindri 675cc. Con una potenza di 110 CV, la moto raggiunge una velocità massima di 230 km/h, mantenendo un peso contenuto di 213 kg in ordine di marcia.

Il design aerodinamico è un altro punto di forza: linee ispirate alle MotoGP, appendici aerodinamiche pronunciate e un esclusivo sistema di scarico quad con uscite sovrapposte. A completare il look sportivo, una raffinata cover aerodinamica sulla ruota posteriore.

Attualmente, i test finali sono in corso in Cina e il debutto sul mercato è previsto a breve. Si parla anche dello sviluppo di una variante 900cc basata sulla stessa architettura. Con questa moto, CFMoto non solo sfida i marchi tradizionali, ma propone un nuovo paradigma dove prestazioni e sicurezza si fondono in un connubio perfetto.