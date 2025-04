Un annuncio su eBay sta attirando l’attenzione di appassionati e collezionisti di motociclette di tutto il mondo. Una leggendaria Kawasaki Z1, vera e propria icona degli anni ’70, è stata messa in vendita a un prezzo esorbitante di 79.000 dollari. Tuttavia, il proprietario spera segretamente di non dover mai separarsi da questa storica motocicletta.

Il venditore ha spiegato che la decisione di mettere in vendita la moto è stata influenzata dalla moglie, ma ha aggiunto con un sorriso: “Ho fissato un prezzo che rappresenta più una barriera che un valore reale”. La cifra, infatti, è un chiaro segnale del legame emotivo che spesso si instaura tra i motociclisti e i loro mezzi.

Prodotta tra il 1972 e il 1975, la moto iconica Kawasaki Z1 rappresenta una pietra miliare nel mondo delle due ruote. Questa moto giapponese fu sviluppata come risposta alla Honda CB750 e divenne rapidamente un simbolo di innovazione e prestazioni. Dotata di un motore quattro cilindri in linea da 903cc, la Z1 era in grado di erogare 81 cavalli a 8500 giri/min, offrendo prestazioni straordinarie per l’epoca.

La Z1 non è solo un capolavoro ingegneristico, ma anche un oggetto di culto per gli esperti del settore. Roland Brown, noto giornalista britannico, ha descritto questa moto su Hagerty come capace di offrire “un’esplosione di accelerazione emozionante allora come oggi”. Anche la rivista Cycle World, in una recensione del 1973, ne elogiava la maneggevolezza e la stabilità in curva, pur riconoscendo alcune limitazioni legate al cavalletto centrale.

Un mercato delle moto storiche che cresce

L’esemplare attualmente in vendita presenta alcune modifiche non originali, come un serbatoio proveniente da modelli successivi (1974-1975). Tuttavia, queste variazioni non ne compromettono il fascino né il valore storico. Il venditore è stato chiaro: “Se non si vende al prezzo indicato, non si vende, e sono felice così”.

Il mercato delle vendita moto storiche è in continua crescita, e la Kawasaki Z1 continua a vedere un apprezzamento costante nel suo valore economico. Considerata oggi una pietra miliare dell’industria motociclistica, questa moto rappresenta un sogno per molti collezionisti. La sua presenza su eBay non è solo un’opportunità per gli acquirenti, ma anche una dimostrazione dell’amore e della passione che legano i motociclisti alle loro due ruote.

Se siete interessati a questa straordinaria moto, l’annuncio è ancora disponibile su eBay. Tuttavia, è importante sapere che partecipare a questa vendita significa, più che altro, entrare a far parte di una storia d’amore senza tempo tra un uomo e la sua moto.

Kawasaki Z1, un pezzo di storia

Per chi ama le motociclette d’epoca e desidera possedere un pezzo di storia, questa Kawasaki Z1 rappresenta un’occasione unica. Con le sue Kawasaki Z1 specifiche e il suo design senza tempo, continua a essere un simbolo di innovazione e prestazioni, capace di emozionare ancora oggi come negli anni ’70.