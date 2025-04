Handbuilt Motorcycle Show 2025: capolavori su due ruote ad Austin

Oltre 150 motociclette customizzate, più di 10.000 visitatori entusiasti, decine di costruttori internazionali e una serie di eventi collaterali unici: questi sono i numeri straordinari del Handbuilt Motorcycle Show 2025. L’evento, ormai un punto di riferimento per gli appassionati di moto custom, si è svolto nella vivace città di Austin, Texas, celebrando ancora una volta l’eccellenza dell’artigianato moto a livello globale.

L’edizione di quest’anno ha trovato casa nello storico edificio dell’Austin-American Statesman, un luogo perfetto per incarnare la missione della manifestazione: dare risalto al lavoro manuale e all’artigianato in un’epoca dominata dalla tecnologia digitale. Gli organizzatori di Revival Cycles hanno saputo creare un’atmosfera irripetibile, dove ogni dettaglio raccontava la passione e la dedizione per il mondo delle due ruote.

Tra le creazioni che hanno rubato la scena, spicca la Yamaha TD350 firmata Nova Motorcycles, un’opera che combina magistralmente il fascino delle competizioni vintage con le tecnologie moderne. Altro gioiello ammirato dai presenti è stata la Yetman-Honda, dotata di un telaio triangolato ultraleggero degli anni ’60, abbinato a un motore Honda CB77. Non meno affascinante la Keswick Cafe, una Triumph Thruxton trasformata in una café racer dal design minimalista ed elegante.

Il programma dell’evento ha saputo offrire molto più di semplici esposizioni statiche. I visitatori hanno potuto vivere emozioni uniche grazie a spettacoli acrobatici mozzafiato sul Wall of Death, performance artistiche dal vivo e dimostrazioni tecniche condotte da maestri artigiani. Questo mix di intrattenimento e apprendimento ha saputo coinvolgere tanto gli esperti del settore quanto i semplici appassionati, creando un’esperienza davvero inclusiva.

Secondo Roland Sands, uno dei nomi più influenti nel design motociclistico, il Handbuilt Motorcycle Show rappresenta “un autentico laboratorio di tendenze”. Ogni edizione, infatti, anticipa le linee stilistiche che plasmeranno il futuro del settore, confermandosi un evento imprescindibile per chi vuole restare al passo con le ultime innovazioni.

Un elemento distintivo della manifestazione è la presenza di numerose anteprime mondiali. Molti costruttori scelgono il palco di Austin come scadenza per completare i loro progetti, offrendo al pubblico l’opportunità di ammirare creazioni inedite e mai viste prima. Questa caratteristica contribuisce a rendere l’evento un appuntamento irrinunciabile per gli appassionati di moto custom.

A documentare la straordinaria qualità e l’attenzione ai dettagli delle motociclette esposte, ci sono le suggestive immagini realizzate dal fotografo e motociclista Kody Melton. Le sue fotografie catturano la bellezza e la maestria che contraddistinguono ogni opera d’arte su due ruote presentata durante la manifestazione.

Il Handbuilt Motorcycle Show 2025 si è confermato non solo come una vetrina per le motociclette più innovative e affascinanti, ma anche come una celebrazione dei valori fondamentali che animano il mondo delle due ruote: perseveranza, creatività ed eccellenza artigianale. Questi elementi continuano a ispirare e a conquistare generazioni di appassionati in tutto il mondo, rendendo l’evento texano un appuntamento unico nel panorama internazionale.