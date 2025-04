Una vera rarità su due ruote è pronta a cambiare proprietario: un esemplare quasi immacolato dell’iconico Italjet Dragster 50, edizione replica Leon Haslam del 2001, è stato messo all’asta negli Stati Uniti per 3.000 dollari. Con soli 2.169 chilometri percorsi, questo modello rappresenta un’opportunità unica per collezionisti e appassionati del celebre marchio italiano.

Nel panorama degli scooter che hanno segnato la storia delle due ruote, l’Italjet Dragster 50 occupa un posto di rilievo grazie al suo audace scooter design e alle soluzioni tecniche innovative. La versione replica dedicata a Leon Haslam, prodotta nel 2001, è un tributo al giovane pilota britannico che, a soli 16 anni, gareggiò nel Mondiale di Velocità nella classe 125 cc con i colori Italjet nel 1999. Questo modello speciale celebra non solo il talento emergente di Haslam, figlio del leggendario Ron Haslam, ma anche un capitolo significativo nella storia sportiva del marchio italiano.

Italjet Dragster 50, design iconico

La livrea blu brillante del Dragster 50 riproduce fedelmente quella utilizzata durante la stagione agonistica, quando il team Italjet schierò due moto nella classe 125 cc con Jaroslav Hules e il giovanissimo Haslam, che correva con il numero 24. Questo dettaglio rende il modello un vero e proprio pezzo da collezione per gli appassionati di moto anni 90 e degli esordi di Leon Haslam nel mondo delle competizioni.

Le specifiche del Dragster 50

Dal punto di vista tecnico, il Dragster 50 non delude le aspettative. Equipaggiato con un monocilindrico a due tempi capace di erogare 4,4 CV a 6.800 giri/min, questo cinquantino si distingue per il suo telaio tubolare ispirato alle Ducati dell’epoca e per l’innovativa sospensione anteriore monobraccio, una soluzione estremamente rara per uno scooter dei primi anni 2000. Questi elementi contribuiscono a rendere l’Italjet Dragster 50 un veicolo unico nel suo genere, in grado di combinare prestazioni, estetica e innovazione.

L’esemplare attualmente in vendita si trova a Jordan, Minnesota, ed è visibile sul Marketplace di Facebook. Secondo il proprietario, lo scooter è stato importato negli Stati Uniti tramite un distributore della Florida e inizialmente utilizzato come veicolo di supporto nei box durante le competizioni. Negli ultimi anni, invece, è stato impiegato solo occasionalmente per brevi spostamenti nel quartiere. Nonostante i suoi 24 anni, il Dragster si presenta in buone condizioni generali. Alcuni segni del tempo, come graffi superficiali e adesivi leggermente deteriorati, non intaccano il fascino originale di questo scooter.

Per gli appassionati e i collezionisti, il prezzo richiesto di 3.000 dollari rappresenta un’occasione irripetibile. Con il suo design distintivo, la storia sportiva alle spalle e le caratteristiche tecniche all’avanguardia, questo modello è destinato ad aumentare il proprio valore nel tempo. L’Italjet Dragster 50 replica Leon Haslam non è solo uno scooter, ma un pezzo di storia delle due ruote che merita di essere preservato e ammirato.