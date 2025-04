La Yamaha Ténéré 700 Yamalube rappresenta una perfetta combinazione di stile retrò e prestazioni moderne, offrendo un’esperienza unica agli appassionati di moto. Questa edizione speciale, curata da Yamaha Francia, si distingue per una livrea che richiama i colori iconici degli anni ’80, un omaggio allo storico marchio di lubrificanti Yamalube, evocando l’epoca d’oro delle competizioni.

Oltre all’aspetto estetico, la Ténéré 700 Yamalube offre un pacchetto tecnico esclusivo. Tra i miglioramenti, spiccano le pedane riprogettate, protezioni aggiuntive per garantire maggiore robustezza, e componenti di fissaggio di alta qualità. Un elemento che cattura l’attenzione è il sistema di scarico Akrapovic, caratterizzato da finiture in carbonio. Questo non solo eleva le prestazioni del motore, ma regala anche una sonorità inconfondibile che sottolinea il carattere deciso della moto.

Nonostante le modifiche, l’essenza della Ténéré 700 rimane intatta. Il cuore pulsante è rappresentato dal bicilindrico che ha conquistato gli appassionati di adventure bike, accompagnato dalla ruota anteriore da 21 pollici e dalle sospensioni a lunga escursione. Questi elementi, uniti alle capacità off-road, continuano a rendere questa moto un punto di riferimento per chi cerca avventura e versatilità.

Un aspetto unico di questa versione è legato alla sua disponibilità. Non si tratta di un modello acquistabile direttamente, ma fa parte di un’iniziativa promozionale organizzata da Yamaha Francia in collaborazione con Yamalube. La promozione sarà attiva fino al 30 aprile 2025 e riservata esclusivamente ai residenti legali in Francia. Questa strategia mira a rafforzare il legame con il mercato locale, offrendo un’opportunità esclusiva ai motociclisti francesi di possedere un pezzo di storia motociclistica con un tocco moderno.

Per partecipare all’iniziativa, gli interessati possono consultare il sito ufficiale di Yamaha Francia o la piattaforma dedicata a Yamalube. Qui saranno disponibili tutte le informazioni necessarie per scoprire i dettagli tecnici e le modalità di partecipazione. La Yamaha Ténéré 700 Yamalube celebra l’heritage racing della casa giapponese, fondendo tradizione e innovazione in un unico modello esclusivo.