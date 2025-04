La California si conferma ancora una volta all’avanguardia nell’adattamento delle normative alle innovazioni tecnologiche, introducendo un’importante novità per il settore dei veicoli elettrici. Con il disegno di legge SB 586, lo Stato ha ufficialmente istituito la categoria delle eMotos, una classificazione dedicata a mezzi come i popolari Sur Ron, progettati per l’uso off-road e caratterizzati da telai simili a biciclette ma privi di pedali.

Questa iniziativa, promossa dal senatore Brian Jones, mira a colmare un vuoto normativo che ha creato incertezze sia tra gli utenti che tra le forze dell’ordine. Fino ad ora, questi veicoli si trovavano in una sorta di zona grigia, sospesi tra le definizioni di biciclette elettriche, scooter e motociclette. La nuova legislazione off-road fornisce finalmente una collocazione chiara, riconoscendo la specificità di questi mezzi e regolamentandone l’uso in modo appropriato.

La normativa si applica a una categoria ben definita di veicoli: quelli costruiti su telai simili a biciclette, privi di pedali e dotati di motori elettrici capaci di raggiungere velocità fino a 80 km/h. Tra i marchi coinvolti figurano nomi noti come Talaria e Segway, che producono mezzi dal peso contenuto, compreso tra i 45 e i 65 kg, ma dalle prestazioni elevate. Questi veicoli saranno ora inquadrati come mezzi off-road, analogamente alle motocross e agli ATV.

Una delle principali implicazioni della nuova legge è l’obbligo per i proprietari di registrare le proprie eMotos presso il DMV (Department of Motor Vehicles) della California. La registrazione comporterà l’assegnazione di una targa identificativa specifica per questi veicoli. Tuttavia, è importante sottolineare che la normativa vieta la circolazione delle eMotos su strade pubbliche: potranno essere utilizzate esclusivamente su sentieri e percorsi designati per l’uso off-road, in linea con la loro progettazione e finalità.

Per garantire un uso sicuro e responsabile di questi veicoli, le autorità hanno previsto diverse iniziative. La California Highway Patrol svilupperà programmi educativi specifici per sensibilizzare gli utenti sull’uso corretto delle eMotos nelle aree consentite. Inoltre, la Divisione Ricreazione Veicoli Fuoristrada collaborerà alla creazione di linee guida dettagliate per le zone ricreative statali, fornendo un quadro chiaro per l’utilizzo di questi mezzi in ambienti naturali.

L’introduzione della categoria eMotos risponde a un duplice obiettivo: da un lato, migliorare la sicurezza eliminando le ambiguità normative che finora hanno caratterizzato il settore; dall’altro, riconoscere la crescente popolarità di questi mezzi come soluzione di mobilità alternativa. Per chi desidera un veicolo elettrico omologato per la circolazione stradale, esistono comunque alternative già conformi ai requisiti normativi, come il modello NIU XQi3.