Il ritorno di una leggenda del motociclismo italiano segna una nuova era per gli appassionati d’oltreoceano. Dopo trent’anni di assenza, Fantic Motor, storico marchio italiano, è pronta a riconquistare il mercato americano grazie a una strategica alleanza con Central Powersports Distribution (CPD). Questa collaborazione ha portato alla creazione di una divisione dedicata alla distribuzione dei modelli enduro XE300 e XEF 250 TL, progettati per soddisfare le esigenze degli appassionati di moto su strada e off-road.

Il ritorno negli Stati Uniti rappresenta un capitolo fondamentale nella storia di Fantic Motor, un’azienda che ha saputo superare sfide significative, tra cui una bancarotta e diversi cambi di proprietà. Oggi, il marchio fa parte del gruppo imprenditoriale VeNetWork, che ha rilanciato il brand puntando su innovazione e qualità. Sebbene i celebri modelli da trial, che un tempo hanno reso Fantic famosa, non siano più in produzione, l’azienda si è reinventata concentrandosi su moto da strada e off-road di alta gamma.

Tra i modelli di punta spicca la enduro XE300, una moto che incarna l’eccellenza nel segmento off-road competitivo. Dotata di un motore a due tempi da 293 cc sviluppato da Motori Minarelli (acquisita da Fantic nel 2020), la XE300 combina l’affidabilità della tecnologia Yamaha con innovazioni avanzate. Tra queste, l’iniezione elettronica, l’avviamento elettrico e una doppia modalità di potenza, che offrono al pilota un controllo senza precedenti. Un punto di forza è il sistema di controllo della trazione regolabile su 10 livelli, che garantisce prestazioni ottimali anche sui terreni più impegnativi. A completare il quadro, il silenziatore Arrow e un peso contenuto di appena 250 libbre, caratteristiche che rendono questa moto un riferimento nel suo segmento.

Per chi cerca un’esperienza off-road più rilassata, la XEF 250 TL rappresenta un’alternativa ideale. Equipaggiata con un motore a quattro tempi da 250 cc conforme agli standard Euro 5, questa moto offre una combinazione perfetta di maneggevolezza e versatilità. Con una sella alta 36 pollici, sospensioni Fantic FRS e un peso di 281 libbre a pieno carico, la XEF 250 TL è progettata per garantire comfort e prestazioni su diversi tipi di terreno.

La distribuzione dei modelli Fantic Motor negli Stati Uniti sarà gestita da CPD, che sta costruendo una rete di concessionari dedicati per assicurare un servizio di alta qualità. Gary Hazel, National Sales Manager di CPD, ha sottolineato come questa partnership non solo permetterà di offrire prodotti eccellenti, ma anche un’assistenza post-vendita di livello superiore, rafforzando ulteriormente la reputazione del marchio.

Nel frattempo, in Europa, Fantic Motor continua a espandere la propria gamma di modelli, che comprende nove moto off-road e una varietà di moto stradali, tra cui supermotard e scrambler con cilindrate che spaziano dai 125 cc ai 700 cc. Inoltre, la divisione Fantic Racing compete con successo in diverse discipline motoristiche, consolidando il prestigio internazionale dell’azienda.

Con il debutto americano previsto per il prossimo mese, Fantic Motor si prepara a conquistare una nuova generazione di motociclisti. Combinando tradizione artigianale e innovazione tecnologica, il marchio italiano punta a riaffermarsi come protagonista nel panorama mondiale delle motociclette italiane, offrendo modelli che uniscono prestazioni di alto livello e un design senza tempo.