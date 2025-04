Jorge Martín, il pilota spagnolo di MotoGP, si trova attualmente ricoverato in terapia intensiva presso l’Hamad General Hospital, in Qatar, dopo un drammatico incidente avvenuto durante il Gran Premio. La sua situazione, seppur critica, mostra segnali di miglioramento grazie a un percorso di recupero clinico attentamente monitorato da un team multidisciplinare.

Il pilota ha subito gravi lesioni, tra cui fratture costali multiple e un emopneumotorace, una condizione che ha richiesto l’inserimento di un drenaggio toracico per facilitare la riespansione del polmone compromesso. Questo intervento rappresenta la priorità assoluta per i medici, che lavorano incessantemente per stabilizzare le sue condizioni. Nonostante il dolore persistente, Martín ha dichiarato: “Sto iniziando a muovermi di più, anche se il dolore è ancora intenso“. Con un atteggiamento determinato, ha aggiunto: “Continuo a combattere per tornare al vertice“.

Uno staff intorno a Jorge Martín

Il supporto al pilota coinvolge diverse figure professionali, tra cui il Direttore Medico MotoGP, Ángel Charte, e Franco Perona di Lifenet Healthcare, in collaborazione con Aprilia Racing. Questo approccio coordinato garantisce a Martín le migliori cure disponibili, evidenziando l’importanza di un lavoro di squadra in situazioni così delicate.

Una volta superata la fase critica in terapia intensiva, il programma di recupero prevede fisioterapia respiratoria intensiva, monitoraggio cardiaco e terapie analgesiche per gestire il dolore. Ulteriori controlli radiografici saranno determinanti per decidere i prossimi passi, incluso il trasferimento in Europa per proseguire il trattamento.

Il Dottor Charte ha espresso un cauto ottimismo, affermando che “le lesioni stanno progredendo in modo soddisfacente" e che il drenaggio toracico sta funzionando come previsto. Questo rappresenta un importante segnale positivo per il recupero di Martín.

Nel frattempo, il team di Martín ha deciso di affidare la sua moto a Lorenzo Savadori per il prossimo appuntamento del mondiale a Jerez de la Frontera. L’intero paddock della MotoGP attende con ansia aggiornamenti sulle condizioni del pilota spagnolo, nella speranza di rivederlo presto in pista, competitivo come sempre.