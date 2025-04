Harley Davidson, made in Japan: l’opera d’arte firmata Aikawa

La combinazione di passione per le due ruote, artigianalità e innovazione tecnica si concretizza in modo straordinario nelle creazioni di Takuya Aikawa, fondatore di SureShot. Questo laboratorio giapponese, situato a Yachimata vicino Tokyo, è specializzato nella trasformazione di Harley Davidson in opere d’arte uniche, ridefinendo il concetto di moto personalizzate.

Tra le sue creazioni spicca la Cyanos, nata da una richiesta particolare: un cliente desiderava unire un telaio rigido e un motore Early Shovelhead a un’esperienza di guida confortevole. Per soddisfare questa esigenza, apparentemente contraddittoria, Aikawa ha ridisegnato completamente il telaio Harley-Davidson, restringendolo di 30 mm e riposizionando il sistema di trasmissione per ottenere un equilibrio perfetto tra estetica classica e dinamica moderna.

L’innovazione di SureShot si manifesta anche in soluzioni tecniche ingegnose. Un esempio è la conversione idraulica della frizione, che ha eliminato la leva ingombrante sul manubrio, contribuendo a un design essenziale e pulito. Inoltre, l’adozione di una batteria al litio compatta ha ulteriormente snellito il profilo della moto.

La cura per i dettagli è un altro elemento distintivo. I raggi delle ruote, ad esempio, includono tensionatori centrali ispirati alle moto da trial Montesa, mentre i componenti in alluminio billet sono lavorati a mano per simulare l’aspetto della fusione tradizionale. I serbatoi in acciaio battuto presentano linee dinamiche, arricchite da pinstripes che enfatizzano la sensazione di velocità. Anche i silenziatori, disposti simmetricamente sotto la trasmissione, combinano estetica e funzionalità, migliorando la centralizzazione delle masse.

Dal punto di vista meccanico, il motore Early Shovel da 1204 cc è stato aggiornato con un’accensione digitale Dynatek Dyna 2000i e un carburatore S&S L-Series GBL, offrendo un equilibrio perfetto tra potenza e maneggevolezza. La forcella Auto Racer modificata garantisce stabilità e precisione nella guida, completando un pacchetto tecnico d’eccellenza.

L’attenzione di SureShot alla personalizzazione si estende anche alla messa a punto. L’uso di dinamometri consente di ottimizzare iniezione e accensione, un dettaglio che ha contribuito a conquistare prestigiosi riconoscimenti al Yokohama Hot Rod Custom Show.

La Cyanos rappresenta l’essenza dell’approccio di Aikawa: un omaggio alla tradizione motociclistica che abbraccia senza paura l’innovazione. Questa creazione dimostra come un’artigianalità meticolosa possa trasformare una Harley Davidson in un’opera d’arte funzionale, mantenendo intatto lo spirito originale. È un tributo alla capacità di visione e alla maestria tecnica che fanno di SureShot un nome iconico nel mondo delle moto personalizzate.