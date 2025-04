Innovazione, leggerezza e un design dallo stile inconfondibile si incontrano nelle nuove grafiche LESMO per il casco Nolan X-804 RS Ultra Carbon. Disponibili nelle varianti “Shades of Style” e “Fury of Performance”, queste versioni celebrano l’eredità sportiva del marchio italiano, combinando tecnologia avanzata e personalità racing.

L’evoluzione di un’icona racing

Il casco moto X-804 RS Ultra Carbon si conferma un modello di riferimento per gli appassionati di velocità e competizioni. La sua struttura in fibra di carbonio offre un equilibrio perfetto tra leggerezza e resistenza, rendendolo ideale per le alte prestazioni. Le nuove grafiche LESMO aggiungono un tocco di esclusività e stile, pensate per soddisfare sia chi ama un look sofisticato sia chi preferisce un approccio più aggressivo.

La variante “Shades of Style” è perfetta per chi cerca eleganza e raffinatezza, con una combinazione di tonalità Antracite, Nero e Oro, arricchita da un visore Argento Metallico. Per chi invece desidera un’estetica più audace, la versione “Fury of Performance” propone un mix di Carbonio, Rosso, Nero, Grigio e Oro, completato da un visore Dark Smoke, che enfatizza il carattere sportivo del casco.

Tecnologia al servizio della performance

Il casco racing X-804 RS Ultra Carbon LESMO non è solo un capolavoro estetico, ma rappresenta anche un concentrato di tecnologia avanzata. Tra le sue caratteristiche principali troviamo:

Calotta ultraleggera in fibra di carbonio , disponibile in taglie dalla 2XS alla 3XL.

, disponibile in taglie dalla 2XS alla 3XL. Sistema RAF (Racing Air Flow) per una ventilazione ottimale durante la guida.

Spoiler aerodinamico RAS (Racetrack Aerodynamic Spoiler) per migliorare la stabilità a velocità elevate.

Visiera extra-ampia con trattamento anti-graffio e predisposizione per tear-off, ideale per l’uso in pista.

Sistema Eyewear Adaptive, progettato per garantire il massimo comfort a chi indossa occhiali.

Compatibilità con Camel Bag per l’idratazione durante le lunghe sessioni di guida.

Chiusura a doppio anello per una sicurezza ottimale, protezione anti-appannamento e interni rimovibili in tessuto attivo al carbonio, che assicurano freschezza e igiene.

Il prezzo di Nolan X-804 RS Ultra Carbon

Le nuove grafiche LESMO del casco moto Nolan X-804 RS Ultra Carbon sono già disponibili presso i rivenditori ufficiali al prezzo consigliato di circa 700 euro. Un investimento che si traduce in prestazioni di alto livello e un design esclusivo, perfetto per chi desidera distinguersi sia in pista che su strada.

Che siate appassionati di track day o motociclisti esigenti alla ricerca di un prodotto premium, il casco racing Nolan X-804 RS Ultra Carbon LESMO saprà conquistarvi con il suo mix di tecnologia, estetica e performance. Un must-have per chi vuole vivere al massimo l’esperienza su due ruote.