Un’importante collaborazione strategica si profila all’orizzonte per il mondo delle due ruote: Yamaha ha scelto gli pneumatici Metzeler per equipaggiare i propri team ufficiali e supportati nel prestigioso Campionato Italiano Motorally (CIMR 2025). Questo accordo punta a garantire prestazioni elevate e un dominio su ogni tipo di terreno, grazie all’utilizzo di tecnologie avanzate e prodotti di eccellenza.

Il Team Ufficiale CF Racing, rappresentato dai talentuosi piloti Alessandro Botturi e Matto Drusiani, sarà equipaggiato con gli pneumatici Metzeler MCE 6 Days Extreme, progettati per offrire performance ottimali anche nelle condizioni più impegnative. Non saranno da meno i Team Supportati, con Jarno D’Orsogna, Mauro Zucca e Luca Ghezzi, che beneficeranno della stessa dotazione tecnica per affrontare con successo le sfide del campionato.

Parallelamente all’impegno nelle competizioni, Yamaha ha lanciato un’iniziativa pensata per avvicinare ancora di più i possessori della celebre Ténéré 700 al mondo del rally. Si tratta della Ténéré Experience Discovery, un progetto che prenderà vita all’interno del paddock del Ténéré Challenge. L’obiettivo è promuovere gli pneumatici Metzeler Karoo 4, ideali per affrontare percorsi misti che combinano strada e off-road. Questa iniziativa non solo rafforza il legame tra il brand motociclistico e la sua community di appassionati, ma rappresenta anche un’occasione per mostrare la versatilità e la qualità dei prodotti Metzeler.

Andrea Colombi, Country Manager di Yamaha Motor Europe N.V., Filiale Italia, ha commentato con entusiasmo la partnership, sottolineando: “La collaborazione con Metzeler potenzia non solo le performance dei nostri team, ma offre anche nuove opportunità ai possessori di Ténéré 700. Ogni gara del CIMR 2025 diventerà una vetrina dell’eccellenza tecnologica motociclistica”.

Anche Danilo Bernini, Country Manager Italia per Metzeler, ha espresso grande soddisfazione per l’accordo: “Siamo orgogliosi che Yamaha abbia scelto i nostri pneumatici. Confidiamo che le prestazioni e la qualità dei nostri prodotti soddisferanno pienamente le aspettative del costruttore e dei suoi piloti”.

Questa partnership va ben oltre un semplice accordo tecnico. È una sinergia strategica che punta a migliorare le performance in gara, arricchire l’esperienza dei clienti Yamaha e consolidare la reputazione di entrambi i brand nel panorama motociclistico internazionale. L’utilizzo degli pneumatici Metzeler MCE 6 Days Extreme per il Campionato Italiano Motorally e dei Metzeler Karoo 4 per la Ténéré Experience Discovery testimonia l’impegno congiunto delle due aziende nel fornire soluzioni all’avanguardia e nell’innovare continuamente il settore delle due ruote.