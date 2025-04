Un nuovo capitolo nella storia delle motociclette artigianali si sta scrivendo con la rivoluzionaria Langen LS12 Lightspeed Turbo, la prossima creazione della britannica Langen Motorcycles. Con una potenza che raggiunge i 300 cavalli moto in modalità full power e un peso di soli 120 kg, questa innovativa naked café racer promette di ridefinire gli standard delle moto artigianali. Il lancio ufficiale è previsto per il 2025, ma il progetto ha già attirato l’attenzione degli appassionati, con una campagna di crowdfunding moto che ha raccolto il 72% dell’obiettivo di 300.000 sterline in meno di un mese.

Una storia iniziata da poco

L’avventura di Langen Motorcycles ha avuto inizio nel 2020 con il modello Two Stroke, una moto a due tempi da 249 cc capace di generare 76 cavalli. Questo café racer ultraleggero ha ottenuto un successo straordinario, generando vendite per oltre 2,5 milioni di sterline e vedendo l’81% della produzione prenotata in breve tempo. Nel 2022, l’azienda ha alzato ulteriormente l’asticella con la Lightspeed, dotata di un motore bicilindrico da 1.190 cc, un telaio tubolare in acciaio e componenti di alta gamma come le sospensioni Öhlins e freni con dischi maggiorati. Questo modello ha permesso al marchio di entrare in mercati globali significativamente più ampi, ponendo le basi per l’ambizioso progetto attuale.

La nuova LS12 Lightspeed Turbo rappresenta il culmine dell’ingegneria e dell’artigianalità che caratterizzano il marchio. Il cuore pulsante di questa moto turbo è un motore Rotax completamente riprogettato per gestire in modo efficiente la sovralimentazione. Grazie a soluzioni innovative, come la riduzione del turbo lag e una gestione termica avanzata, la moto è in grado di erogare 250 cavalli in modalità strada e ben 300 cavalli in configurazione full power. I test al banco hanno già confermato le sue prestazioni eccezionali, facendo crescere l’attesa per il debutto ufficiale.

Langen LS12, lanciato un crowdfunding

Il progetto della LS12 Lightspeed Turbo non si limita all’innovazione tecnica, ma si estende anche alla strategia di finanziamento. Per sostenere lo sviluppo di questa straordinaria motocicletta, Langen Motorcycles ha lanciato una campagna di crowdfunding moto sulla piattaforma Republic, con un obiettivo di raccolta di 300.000 sterline. La risposta degli appassionati è stata entusiastica: a meno di un mese dalla chiusura, sono già stati raccolte circa 218.000 sterline. Questo risultato non solo testimonia la fiducia nella visione dell’azienda, ma consolida anche la sua posizione nel panorama internazionale delle moto artigianali.

Strategia di espansione

La strategia di Langen Motorcycles punta a espandere ulteriormente la presenza del marchio sui mercati globali, rafforzando la sua reputazione come pioniere nel settore delle motociclette artigianali ad alte prestazioni. Con la LS12 Lightspeed Turbo, l’azienda si prepara a ridefinire i confini della tecnologia e del design, offrendo agli appassionati una moto che combina potenza, leggerezza e artigianalità in un pacchetto senza precedenti.

Il futuro delle motociclette artigianali britanniche sembra quindi sempre più luminoso, grazie a progetti audaci come la LS12 Lightspeed Turbo. La combinazione di innovazione tecnica, prestazioni straordinarie e una solida strategia di finanziamento attraverso il crowdfunding moto rappresenta un esempio perfetto di come un marchio possa crescere e prosperare, mantenendo intatta la propria identità artigianale. Non resta che attendere il 2025 per vedere questa straordinaria moto turbo prendere vita e conquistare le strade di tutto il mondo.