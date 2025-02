“La pazienza è la virtù dei forti, specialmente quando si tratta di recuperare da un infortunio”. Questa frase descrive perfettamente il momento di Fabio Di Giannantonio, pilota del team Pertamina Enduro VR46, che si prepara al ritorno in MotoGP 2025 dopo un complesso intervento chirurgico alla spalla sinistra.

Il giovane talento romano sta completando il suo percorso di riabilitazione, dichiarandosi pronto al 95% per affrontare la stagione in sella alla nuovissima Ducati GP25. Un’opportunità straordinaria per il pilota, che avrà a disposizione la stessa moto ufficiale utilizzata da campioni come Pecco Bagnaia e Marc Marquez.

Il percorso di recupero spalla di Fabio Di Giannantonio non è stato privo di difficoltà. Dopo l’operazione, Di Giannantonio ha dovuto affrontare due settimane cruciali per evitare complicazioni alla frattura, situata in una zona particolarmente delicata tra l’osso e la placca inserita. Tuttavia, la determinazione del pilota non è mai venuta meno, grazie anche al supporto del team VR46 e alla partnership tecnica con Ducati.

Il debutto sulla nuova moto è previsto durante i test pre-stagionali a Buriram, in Thailandia. Questo sarà un momento chiave per valutare non solo la condizione fisica del pilota, ma anche per iniziare a comprendere le caratteristiche della Ducati GP25, che presenta significative differenze rispetto al modello precedente.

Il team manager Pablo Nieto adotta un approccio pragmatico, concentrandosi su un miglioramento graduale rispetto alla stagione precedente. Dal canto suo, Di Giannantonio si avvicina a questa nuova sfida con entusiasmo e maturità, consapevole dell’importanza di questa opportunità per la sua carriera in MotoGP 2025.

Con il supporto tecnico della VR46 Riders Academy e un team di professionisti al suo fianco, il pilota romano si prepara a una stagione che potrebbe rappresentare una svolta decisiva. L’obiettivo? Divertirsi, imparare e, magari, sorprendere con risultati di prestigio.