Potenza, design e innovazione: sono questi i tre pilastri su cui MIVV ha sviluppato la sua nuova gamma di scarichi moto per la celebre Versys 650, arricchendo il mercato degli accessori aftermarket con soluzioni all’avanguardia che promettono incrementi prestazionali fino a 3,40 CV.

L’azienda italiana, specializzata nella produzione di sistemi di scarico ad alte prestazioni, ha annunciato il lancio di due nuovi terminali per la tourer di Kawasaki: il Delta Race e l’Oval. Entrambi i modelli, disponibili da marzo 2025, sono stati progettati per migliorare le performance senza compromettere l’omologazione stradale.

Il Delta Race si distingue per la sua peculiare evoluzione da forma conica a esagonale, realizzato in acciaio inox con finitura nera e impreziosito da un fondello in carbonio twill 3K. Le prestazioni parlano chiaro: un incremento di 3,20 CV a 8.400 giri e 2,40 Nm di coppia a 7.100 giri, il tutto con un alleggerimento di quasi 5 kg.

Non da meno l’Oval, che unisce acciaio inox e carbonio in un design versatile. Questo terminale offre un boost ancora maggiore, raggiungendo i 3,40 CV extra a 8.400 giri, con un aumento di coppia di 2,30 Nm a 7.000 giri e un risparmio di peso di 5,40 kg.

Per garantire la piena conformità alle normative, MIVV ha sviluppato il catalizzatore ACC.077.A1, compatibile con doppia sonda Lambda. Il montaggio di entrambi i sistemi replica la configurazione originale, mantenendo inalterata l’altezza da terra, cruciale per una moto turistica.

L’offerta commerciale prevede il sistema Speed Edge a 994,00 euro e l’Oval a 832,00 euro, con il catalizzatore disponibile come optional a 246,00 euro. Un investimento significativo per chi desidera personalizzare la propria Versys 650, modello che continua a mantenere una solida presenza nella top 30 del mercato anche nel 2024.

MIVV conferma così il suo impegno ventennale nello sviluppo di soluzioni specifiche per la Versys 650, evolvendosi dai primi Slip-On fino agli attuali sistemi completi, sempre mantenendo un equilibrio ottimale tra prestazioni e conformità normativa.