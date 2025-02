Quarantacinque anni di viaggi, oltre 2.500 tour motociclistici organizzati, più di 50.000 motociclisti soddisfatti: sono i numeri che raccontano la storia di Edelweiss Bike Travel, il celebre tour operator austriaco che quest’anno celebra i suoi 45 anni con eventi esclusivi nel cuore del Tirolo.

La compagnia ha pianificato una serie di celebrazioni che culmineranno in un grande raduno dal 10 al 13 luglio, in concomitanza con l’inaugurazione della nuova sede aziendale. L’evento di quattro giorni offre un pacchetto completo che include sistemazione in hotel 4 stelle, tour guidati in moto e una serata di gala, con tariffe a partire da 910 dollari per motociclista in camera doppia.

Per premiare la fedeltà dei clienti più affezionati, Edelweiss ha strutturato un programma di sconti fedeltà progressivi che arriva fino al 20% per chi ha partecipato a venti o più tour. L’iniziativa prevede riduzioni intermedie del 5%, 10% e 15% per chi ha completato rispettivamente cinque, dieci e quindici tour.

L’offerta di Edelweiss Bike Travel si arricchisce con un itinerario speciale dal 4 al 13 luglio che collega i BMW Motorrad Days di Garmisch-Partenkirchen al raduno tirolese. Questo tour, dal costo base di 6.570 dollari, attraversa tre paesi toccando le Dolomiti, Livigno e il leggendario Passo dello Stelvio, con un proprio sistema di sconti fedeltà che raggiunge il 12%.

I partecipanti potranno usufruire di servizi premium come il noleggio moto con chilometraggio illimitato e assicurazione completa, oltre all’utilizzo gratuito di e-bike per esplorare le località di sosta. Un’occasione unica per unirsi ai festeggiamenti di uno dei più rinomati organizzatori di viaggi in moto al mondo.