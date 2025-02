“L’aerodinamica non è solo una questione di efficienza, ma la chiave per rivoluzionare la mobilità elettrica”, ha dichiarato Graziano Milone, presidente di Vmoto International, durante la presentazione dell’innovativo APD Concept, il primo maxi scooter elettrico progettato nella Galleria del Vento Pininfarina.

La collaborazione tra il colosso australiano delle due ruote elettriche Vmoto e l’iconico studio di design Pininfarina ha dato vita a un evento unico, “Design and Performance in Motion”, organizzato per celebrare il 95° anniversario della storica casa di design italiana. L’occasione ha permesso di svelare una nuova concezione di veicolo elettrico, in cui l’aerodinamica gioca un ruolo centrale.

L’APD Concept segna l’ingresso di Vmoto nel competitivo mercato dei maxi scooter elettrici, rappresentando un punto di svolta nell’approccio alla mobilità sostenibile. Sviluppato negli storici impianti di Grugliasco, il progetto dimostra come l’eccellenza italiana nel design possa fondersi con l’innovazione tecnologica nel settore delle due ruote elettriche.

La giornata di presentazione ha incluso momenti chiave: panel di discussione con esperti del settore, networking durante il light lunch e una visita esclusiva alla Galleria del Vento, dove i partecipanti hanno potuto osservare da vicino il processo di sviluppo del nuovo veicolo.

L’iniziativa ha messo in evidenza come la sinergia tra due eccellenze nei rispettivi ambiti possa generare soluzioni rivoluzionarie. Questo progetto non si limita a introdurre un nuovo veicolo, ma ridefinisce gli standard della mobilità elettrica, combinando prestazioni elevate con un design raffinato e sostenibile.

Per ampliare la portata dell’evento, gli organizzatori hanno predisposto una modalità di partecipazione remota, consentendo agli interessati di seguire online la presentazione e scoprire tutti i dettagli di questa straordinaria partnership.