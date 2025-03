“Nell’arte come nel motociclismo, chi osa vince tutto”. Questo principio guida Ducati, che ha scelto di fondere velocità e creatività nel progetto Forbes Art Covers. L’iniziativa ha dato vita a opere d’arte uniche, tra cui quella dell’artista britannico D*Face, svelata nella prestigiosa cornice della Forbes House di Madrid.

La casa motociclistica bolognese, pioniera non solo nell’ingegneria su due ruote ma anche nel dialogo con il mondo dell’arte contemporanea, ha confermato il suo spirito innovativo. L’opera intitolata “The Winner Takes All” ha catturato l’attenzione di esperti d’arte e appassionati di motori, rappresentando una perfetta sintesi tra estetica moderna e passione motociclistica.

L’essenza di “The Winner Takes All”

Nel suo lavoro, D*Face esplora il delicato equilibrio tra ambizione e sacrificio, ispirandosi al fenomeno psicologico della “fissazione dell’obiettivo”. Questa condizione, comune sia ai piloti di moto che agli esseri umani nella vita quotidiana, evidenzia come concentrarsi troppo su un traguardo possa portare a colpire proprio l’ostacolo che si voleva evitare. L’opera, un omaggio al maestro della pop art Roy Lichtenstein, vede al centro una Ducati Scrambler, simbolo della fusione tra design contemporaneo e la passione per il motociclismo.

Un evento che celebra l’eccellenza Ducati

Durante la serata madrilena, Carlos T. López Panisello, Direttore Generale di Ducati per Spagna e Portogallo, ha sottolineato come il marchio italiano vada oltre l’ingegneria meccanica, incarnando valori di innovazione e stile. Una Ducati Multistrada V4 RS è stata esposta all’ingresso della Forbes House, un chiaro esempio dell’audacia e della raffinatezza che caratterizzano il brand.

Una visibilità internazionale

Le opere del progetto Forbes Art Covers, inclusa quella di D*Face, saranno visibili per tutto marzo sia in formato digitale che presso edicole selezionate. L’iniziativa coincide con l’apertura di ARCO 2025, l’importante fiera di arte contemporanea a Madrid. Un ulteriore segnale di come Ducati stia esplorando nuovi territori creativi, mantenendo intatti i valori di passione, velocità e bellezza che definiscono il suo DNA.