“La perfezione è fatta di piccoli dettagli, ma la perfezione non è un piccolo dettaglio”. Questa frase sembra descrivere perfettamente la nuova creazione di Bull Dock, che ha trasformato una classica Kawasaki Z1-R in un capolavoro di ingegneria moderna. Con 150 CV di potenza e un mix di componenti esclusivi, questa moto rappresenta l’essenza del restomod giapponese.

La straordinaria Kawasaki Z1-R GT-M (Genuine Tuning Machine) è il risultato di un progetto su misura che ha ampliato la cilindrata originale da 998 cc a ben motore 1260 cc. Il tutto combinando il fascino vintage con tecnologie avanzate per soddisfare anche i motociclisti più esigenti.

Un cuore pulsante completamente rinnovato

Il team guidato dall’esperto Wakui-san ha rivoluzionato il propulsore con interventi significativi. Il blocco motore ora ospita pistoni forgiati da 78 mm e camicie dei cilindri modificate, mentre l’albero motore è firmato da Vossner & McCoy. L’alimentazione è garantita da una batteria di carburatori Yoshi TMR-MJN da 38 mm, mentre i gas di scarico fluiscono attraverso un sistema in titanio con terminale in fibra di carbonio realizzato su misura da McCoy.

Per gestire l’impressionante potenza di 150 CV, è stata installata una frizione antisaltellamento a secco McCoy x TSS, che assicura controllo e fluidità anche nelle situazioni più impegnative.

Eccellenza in ogni componente

La parte ciclistica è altrettanto straordinaria. L’impianto frenante anteriore utilizza pinze Brembo GP4-RX che agiscono su dischi McCoy x Sunstar da 320 mm, mentre al posteriore è presente una pinza Brembo a doppio pistone. Anche la pompa frizione è firmata Brembo, con il modello RCS.

Le sospensioni Nitron, con forcella convenzionale da 43 mm all’anteriore e ammortizzatori laterali al posteriore, garantiscono un comportamento dinamico impeccabile. Il tutto è completato da cerchi in lega da 17 pollici, calzati con pneumatici Bridgestone RS11, con sezione 120 all’anteriore e 200 al posteriore.

Estetica raffinata e materiali premium

L’attenzione ai dettagli si riflette anche nell’estetica della moto. Il serbatoio in alluminio è stato realizzato su misura, mentre il parafango anteriore e il codino posteriore sono in fibra di carbonio ultraleggera. Non mancano componenti lavorati al CNC, come la piastra di sterzo e i supporti della pinza freno posteriore, che sottolineano l’approccio artigianale di alta gamma tipico di Bull Dock.

Questa Kawasaki Z1-R GT-M rappresenta alla perfezione la filosofia del restomod d’eccellenza: rispettare l’anima originale di un classico, arricchendolo con soluzioni moderne e personalizzate. Una creazione capace di far battere il cuore sia agli appassionati nostalgici che agli amanti delle prestazioni contemporanee.