La guerra commerciale tra Stati Uniti e Unione Europea si intensifica, con un impatto diretto sul settore motociclistico. A partire dal 2025, l’Unione Europea imporrà un dazio del 50% sulle importazioni di moto americane con cilindrata superiore ai 500cc. Questa decisione, che rappresenta una risposta ai dazi americani del 25% su acciaio e alluminio europei, potrebbe estendersi successivamente anche alle moto sotto i 500cc e ai modelli elettrici.

Moto americane nel mirino

L’industria europea delle due ruote è profondamente preoccupata per le ripercussioni di questo conflitto. Antonio Perlot, Segretario Generale dell’ACEM (Associazione Europea dei Costruttori di Motociclette), ha sottolineato che tali tensioni rischiano di danneggiare gravemente l’economia e l’occupazione su entrambe le sponde dell’Atlantico. “Le motociclette non dovrebbero diventare vittime collaterali in conflitti commerciali più ampi“, ha dichiarato Perlot, aggiungendo che questo scontro potrebbe compromettere milioni di posti di lavoro di alta qualità e la mobilità per molti cittadini.e.

L’appello dell’industria è unanime: serve una soluzione negoziata per evitare danni irreparabili. “Nessuno vince nelle guerre commerciali“, ha ribadito Perlot, invocando un dialogo costruttivo tra le parti per preservare le relazioni transatlantiche e garantire un commercio equo. L’ACEM è determinata a escludere le motociclette da questo conflitto, sottolineando la necessità di salvaguardare un settore che rappresenta un pilastro economico per entrambe le regioni.