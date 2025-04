“L’unione fa la forza, soprattutto quando si tratta di eccellenze italiane del design e della tecnologia.” Questa filosofia prende vita alla Milano Design Week, dove due icone della Motor Valley, Ducati e Lamborghini, hanno svelato la loro ultima collaborazione: la straordinaria Ducati Panigale V4 S Lamborghini e la supercar Revuelto. Entrambi i veicoli incarnano l’essenza del design italiano e l’eccellenza ingegneristica, consolidando una partnership che continua a sorprendere il mondo.

Giunta al suo terzo capitolo dopo l’esordio nel 2020, questa sinergia tra i due colossi ha prodotto un nuovo capolavoro, una superbike in edizione limitata a soli 630 esemplari. La Panigale V4 S Lamborghini si ispira direttamente alla Revuelto, riprendendone le linee audaci e i colori distintivi. Il risultato è una fusione visiva perfetta tra due opere d’arte su ruote, capace di catturare l’attenzione al primo sguardo.

Il design della Panigale V4 è stato rivoluzionato con dettagli esclusivi che ne esaltano l’unicità. Tra questi, spiccano i cerchi forgiati e i componenti aerodinamici ispirati alla controparte a quattro ruote. La livrea, realizzata in carbonio a vista, si arricchisce di tonalità iconiche come il Verde Scandal, il Grigio Telesto e il Grigio Acheso. Un motivo “a lisca di pesce” attraversa l’intera moto, conferendole un’identità visiva inconfondibile.

La cura per i dettagli è maniacale. La componentistica premium include parafanghi, paracalore e protezioni in fibra di carbonio, mentre la sella è rivestita con materiali che richiamano gli interni della Revuelto. Questo connubio tra estetica e funzionalità dimostra ancora una volta la maestria del design italiano.

Non è solo il design a impressionare: le prestazioni della Panigale V4 S Lamborghini sono da record. Dotata del potente motore Desmosedici Stradale da 1.103 cm³, la moto eroga ben 218,5 CV e pesa solo 185 kg. Questo si traduce in un rapporto potenza-peso di 1,18 CV/kg, mai raggiunto prima su una Panigale. Le sospensioni elettroniche Ducati, abbinate alla forcella Öhlins NPX-30 e all’ammortizzatore TTX 36, garantiscono precisione e controllo assoluti, rendendo questa moto un gioiello tecnologico per gli appassionati di guida sportiva.

L’esclusività della Panigale V4 S Lamborghini non si ferma alle sue caratteristiche tecniche. Ogni esemplare viene consegnato con un certificato di autenticità, un telo coprimoto dedicato e una pregiata cassa di legno. Inoltre, gli acquirenti hanno la possibilità di personalizzare la propria moto con accessori in carbonio pensati specificamente per l’uso in pista, rendendo ogni unità unica e irripetibile.

Claudio Domenicali, CEO di Ducati, ha commentato: “Con la Panigale V4 Lamborghini, la collaborazione tra queste due icone della Motor Valley si arricchisce di un nuovo capitolo che conferma e rafforza i valori che ci ispirano: eccellenza italiana, sportività e prestazioni con un design sempre distintivo.” Anche Stephan Winkelmann, Chairman di Lamborghini, ha sottolineato il valore di questa unione: “Quando due design inconfondibili come quelli di Lamborghini e Ducati si incontrano, non può che nascere un progetto di successo, espressione dei valori di italianità e bellezza che ci contraddistinguono.”

Questa straordinaria superbike non rappresenta solo un trionfo ingegneristico, ma incarna l’essenza del made in Italy nel settore motoristico. Destinata a diventare un oggetto di culto per collezionisti e appassionati di tutto il mondo, la Panigale V4 S Lamborghini è un simbolo di innovazione, design e prestazioni senza compromessi.