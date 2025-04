Beta Alp 4.0: Dual-Sport versatile per città e Off-Road per il 2026

Potenza compatta, peso ridotto e prezzo competitivo: la nuova Beta Alp 4.0 del 2026 è pronta a ridefinire il segmento delle moto dual sport. Con 35 cavalli di potenza, un peso di appena 147 Kg e un prezzo base di 6499 dollari, questa moto rappresenta una soluzione versatile per gli appassionati di avventura su due ruote.

Figlia di una tradizione che affonda le radici negli anni ’90, la quarta generazione della Beta Alp 2026 conserva lo spirito del trial economico originale, aggiornandolo con un design moderno e funzionalità pensate per la mobilità urbana e il fuoristrada. Il telaio perimetrale in acciaio e il parafango anteriore basso sono segni distintivi di un’estetica tutta italiana, che non rinuncia alla robustezza.

Dal punto di vista tecnico, la moto si distingue per una configurazione progettata per affrontare diversi terreni. Le ruote a raggi da 21 e 18 pollici, abbinate a pneumatici tassellati Vee Rubber VRM-147, garantiscono un’ottima trazione su superfici sconnesse. Le sospensioni, con una corsa limitata a otto pollici, privilegiano comfort e maneggevolezza, grazie a una forcella tradizionale da 43 mm e a un ammortizzatore posteriore regolabile.

Il powertrain della Beta Alp 4.0

Il cuore pulsante della moto off road è un monocilindrico a quattro tempi da 348 cc, raffreddato a liquido e gestito da un sistema di iniezione elettronica. Questo motore, capace di erogare 35 cavalli, è abbinato a una trasmissione a sei rapporti con frizione multidisco a bagno d’olio. Inoltre, due modalità di guida, Road e Off Road, consentono di adattare la risposta del motore alle diverse condizioni di utilizzo.

Con un’altezza della sella di 34 pollici, la Beta Alp 4.0 si presenta come una delle opzioni più accessibili del mercato, posizionandosi 0,7 pollici sotto la Honda CRF300L. L’equipaggiamento include un cruscotto TFT all’avanguardia e un sistema frenante di alto livello: un disco anteriore flottante da 290 mm e uno posteriore da 220 mm, entrambi assistiti da un ABS Bosch disinseribile per le esigenze del fuoristrada.

La disponibilità della moto è prevista a partire da giugno 2026, con due colorazioni principali: rosso e bianco. Con questa proposta, Beta amplia la propria gamma, affiancando alla Alp X, orientata maggiormente all’avventura urbana, un modello che non scende a compromessi in termini di versatilità e prestazioni dual-sport.