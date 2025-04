BMW G 310: il futuro incerto tra normative Euro5+ e BS6 Fase 2

Il futuro della popolare gamma BMW G 310 appare incerto, schiacciato dal peso delle sempre più stringenti normative ambientali. Tra lo standard Euro5+ in Europa e la BS6 Fase 2 in India, la casa bavarese si trova costretta a rivedere profondamente la sua offerta entry-level, rischiando di perdere terreno in un segmento cruciale del mercato motociclistico globale.

La serie di moto leggere, che comprende i modelli GS, R e RR, sta attraversando un momento critico. In India, il modello G 310 RR è attualmente disponibile al prezzo base di 305.000 rupie, equivalenti a circa 3.280 euro. Tuttavia, anche questa versione non soddisfa i requisiti della normativa BS6 Fase 2, rendendo probabile la sua imminente uscita dal mercato. La situazione europea non è più rosea: l’implementazione del regolamento Euro5+ ha già spinto numerosi costruttori a ritirare o riprogettare diversi modelli per conformarsi agli standard richiesti.

BMW G 310, le prospettive

Per mantenere la propria competitività a livello globale, BMW Motorrad si trova di fronte a un bivio: aggiornare il motore attuale o sviluppare una nuova meccanica capace di rispettare le severe normative ambientali in entrambe le regioni. Il motore monocilindrico da 313 cc attualmente in uso, derivato dalla TVS Apache, è noto per le sue caratteristiche tecniche distintive, tra cui un sistema di acceleratore elettronico. Questo propulsore, capace di erogare 34 CV a 9700 giri e una coppia massima di 27,3 Nm a 7700 giri, ha rappresentato un punto di forza per la gamma grazie alla sua agilità e facilità di controllo.

Tuttavia, queste qualità potrebbero non bastare per garantire la sopravvivenza della serie. Senza un aggiornamento tecnico che consenta di rispettare le normative vigenti, il destino della BMW G 310 appare incerto. Attualmente, sul sito ufficiale di BMW Motorrad, i modelli G 310 sono ancora elencati come versioni 2023, ma non vi sono indicazioni su eventuali sviluppi futuri. Questo silenzio da parte del produttore tedesco lascia appassionati e potenziali acquirenti in attesa di novità.

Nonostante le difficoltà, esiste una speranza per i fan della gamma. La collaborazione tra BMW Motorrad e TVS Motor, già consolidata negli anni, potrebbe rappresentare una soluzione per il rilancio della serie. Grazie a questa partnership, si potrebbe sviluppare una nuova piattaforma aggiornata, dotata di un motore conforme alle più recenti regolamentazioni ambientali. Questo approccio non solo permetterebbe di mantenere la gamma sul mercato, ma potrebbe anche rafforzare la posizione del marchio nei segmenti entry-level e globali.