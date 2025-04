Potenza, innovazione e un design che non passa inosservato: la CFMoto 750 SR-R è pronta a conquistare il mercato europeo. Con un mix di tecnologia avanzata e prestazioni competitive, questa nuova arrivata promette di ridefinire gli standard nel segmento delle moto sportive di media cilindrata, sfidando direttamente i colossi giapponesi ed europei.

Presentata inizialmente in Cina lo scorso dicembre, la 750 SR-R si distingue per un look aggressivo e per l’introduzione di soluzioni tecniche all’avanguardia. Tra queste, spicca una copertura aerodinamica opzionale per la ruota posteriore, progettata per ridurre le turbolenze e ottimizzare il raffreddamento dell’impianto frenante. Questa caratteristica, ispirata al mondo delle competizioni, sottolinea l’attenzione di CFMoto per l’aerodinamica moto, un aspetto cruciale per garantire prestazioni elevate e stabilità.

L’anima della CFMoto 750 SR-R

Il cuore della moto è il motore quattro cilindri in linea da 749 cc (codice 472MV), con un alesaggio di 72,0 mm e una corsa di 46,0 mm. Questo propulsore eroga una potenza di circa 110 CV, posizionando la 750 SR-R come una rivale diretta di modelli iconici come la Yamaha R9 e la QJMotor SRK 800 RR. Nonostante il peso di 220 kg, la moto offre una maneggevolezza sorprendente grazie a una dotazione tecnica di alto livello, che include freni Brembo a quattro pistoni con montaggio radiale e condotti di raffreddamento derivati dalla MotoGP.

Un altro elemento distintivo della 750 SR-R è la presenza di aleroni aerodinamici, che migliorano la stabilità alle alte velocità, rendendola ideale per gli appassionati di guida sportiva. Inoltre, la condivisione di componenti con la sorella minore 675 SR-R apre interessanti prospettive per il futuro: semplici modifiche alla corsa del motore potrebbero portare a un incremento della cilindrata fino a 900 cc, ampliando ulteriormente le potenzialità di questa piattaforma.

Bisogna attendere EICMA 2025

Per il mercato cinese, il debutto ufficiale è previsto a breve, mentre l’Europa dovrà attendere l’EICMA 2025 per scoprire tutti i dettagli della versione destinata al nostro continente. Tra le novità attese, la disponibilità della copertura aerodinamica e una gamma completa di colorazioni, pensate per soddisfare i gusti degli appassionati più esigenti.

Con questa nuova proposta, CFMoto dimostra una chiara ambizione: conquistare una fetta significativa del mercato europeo delle sportive di media cilindrata. Il brand punta su un equilibrio perfetto tra tecnologia avanzata, prestazioni elevate e un design moderno, il tutto proposto a un prezzo competitivo. Il 2025 potrebbe essere l’anno in cui la CFMoto 750 SR-R si affermerà come una delle protagoniste del panorama motociclistico internazionale, portando l’innovazione cinese sotto i riflettori del mercato globale.