A dieci anni dalla nascita della prima versione del modello, la nuova Ducati XDiavel V4 2025 è già in produzione. Ducati ha inoltre annunciato che la sua Sport Cruiser sarà disponibile presso i concessionari europei a partire da maggio di quest’anno, con un prezzo ufficiale a partire da 32.290 €.

Il cuore pulsante della XDiavel V4 è il potente motore V4 Granturismo, ispirato dall’esperienza di Ducati in MotoGP. Questo propulsore offre una potenza massima di 168 CV a 10.750 giri/min e una coppia di 126 Nm a 7.500 giri/min. Tra le caratteristiche distintive, spicca l’albero motore controrotante, che garantisce un’accelerazione fulminea, consentendo alla moto di raggiungere i 100 km/h in meno di 3 secondi.

L’eccellenza tecnica si riflette anche nella ciclistica. Con un peso a vuoto di soli 229 kg, la moto è costruita attorno a un telaio monoscocca e dotata di sospensioni completamente regolabili. L’impianto frenante premium, con pinze Brembo Stylema e dischi da 330 mm, assicura un controllo impeccabile in ogni situazione.

Dal punto di vista tecnologico, la XDiavel V4 è all’avanguardia. Tra i sistemi elettronici troviamo il Ducati Traction Control, il Wheelie Control, l’ABS Cornering e il Launch Control. Inoltre, il Ducati Quick Shift 2.0 rende i cambi marcia fluidi e rapidi. Il display TFT a colori da 6,9 pollici con connettività Bluetooth consente di gestire chiamate, messaggi, musica e navigazione con estrema facilità.

La personalizzazione è un altro punto di forza di questa moto. Il catalogo Ducati Performance offre opzioni come pedane riposizionabili, selle su misura, valigie semirigide da 48 litri e componenti in carbonio. Sono disponibili anche cerchi forgiati, pinze freno in diverse colorazioni e un silenziatore omologato con terminali in titanio.

La XDiavel V4 sarà disponibile in due colorazioni esclusive: Burning Red e Black Lava. Con questo modello, Ducati consolida la propria leadership nel segmento delle Sport Cruiser, offrendo una combinazione unica di prestazioni, design sofisticato e tecnologia avanzata.