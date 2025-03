Honda compie un passo decisivo nell’innovazione motociclistica, introducendo un rivoluzionario sistema ADAS basato su telecamere stereoscopiche. Questo avanzato sistema, sviluppato in collaborazione con Hitachi Astemo, è stato presentato in occasione dell’ultimo EICMA 2024.

Distinguendosi dai concorrenti come Ducati e Yamaha, che puntano su soluzioni radar, il colosso giapponese ha equipaggiato un prototipo dell’Africa Twin con telecamere frontali capaci di offrire una visione tridimensionale dell’ambiente circostante. Questa tecnologia, ispirata alla visione umana, consente di calcolare distanze, prevenire collisioni e riconoscere la segnaletica stradale in tempo reale, migliorando significativamente la sicurezza attiva.

Il progetto rappresenta l’evoluzione di un brevetto depositato nel 2019, dimostrando la lungimiranza di Honda nel settore. Secondo quanto dichiarato da Astemo, il sistema ADAS sarà integrato con componenti essenziali come freni, sospensioni e sistemi di iniezione, creando un ecosistema di protezione completo per i motociclisti.

Inoltre, Honda sta esplorando l’adozione di tecnologie complementari come il LiDAR e l’Adaptive Cruise Control, consolidando il proprio impegno verso l’ambizioso obiettivo di azzerare le vittime della strada entro i prossimi trent’anni.

Degna di nota è anche la scelta strategica di sviluppare internamente queste innovazioni, contrariamente a molti competitor che si affidano a fornitori esterni come Bosch. La partnership con Hitachi Astemo (che presto si chiamerà semplicemente Astemo), proprietaria di marchi di eccellenza come Showa, Nissin e Keihin, rafforza ulteriormente la posizione di Honda come leader nell’innovazione del settore motociclistico.