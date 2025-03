Esclusività e fascino si incontrano nella nuova Suzuki GSX-8R Edizione Speciale, una moto sportiva prodotta in una serie limitata di soli 35 esemplari esclusivamente per il mercato spagnolo. Con una livrea giallo brillante che omaggia l’eredità della gamma GSX-R e una placca numerata sul serbatoio, questa edizione unisce un design esclusivo a prestazioni sportive di alto livello.

Prestazioni e caratteristiche tecniche invariate

Nonostante la sua esclusività, la GSX-8R Edizione Speciale mantiene inalterata la base tecnica della versione standard. Al cuore della moto troviamo un motore bicilindrico parallelo di nuova generazione da 776 cc, capace di erogare 83 CV di potenza e 78 Nm di coppia a 6.800 giri/min. Questo propulsore garantisce un equilibrio perfetto tra fluidità ai bassi regimi e sportività nelle accelerazioni più intense.

Grazie al ciglio calato a 270 gradi, il motore riproduce sensazioni simili a quelle di un motore a V di 90 gradi, accompagnate da un sound distintivo. I consumi si attestano sui 4,2 litri per 100 km, e per i neopatentati è disponibile la versione limitata a 35 kW, compatibile con la patente A2.

Ispirazioni sportive nel design

Il design esclusivo della GSX-8R richiama gli stilemi della celebre gamma GSX-R, con una carenatura completamente chiusa per migliorare l’aerodinamica e la stabilità alle alte velocità. La posizione di guida bilancia sportività e comfort, rendendo la moto ideale sia per la pista che per l’uso quotidiano.

La colorazione gialla, distintiva di questa edizione, si sposa perfettamente con dettagli in nero, come il logo Suzuki e la sigla “8R” sui fianchi. Questo schema cromatico rappresenta un omaggio alla tradizione sportiva della casa giapponese, reinterpretato in chiave moderna.

Tecnologia e ciclistica di livello

La tecnologia avanzata è uno dei punti di forza della Suzuki GSX-8R Edizione Speciale. La moto è equipaggiata con una forcella rovesciata Showa SFF-BP e un mono ammortizzatore posteriore. L’impianto frenante prevede un doppio disco anteriore da 310 mm con pinze radiali Nissin a quattro pistoni, supportato da un sistema ABS di ultima generazione.

La dotazione elettronica include il Sistema Intelligente di Pilotaggio Suzuki (SIRS) con tre modalità di potenza selezionabili, un controllo di trazione regolabile su cinque livelli e un quickshifter bidirezionale. Il quadro strumenti è un display TFT LCD a colori da 5 pollici, mentre l’illuminazione è interamente a LED.

Suzuki GSX-8R, quanto costa la versione esclusiva

Disponibile al prezzo di 9.399 euro presso i concessionari ufficiali, questa moto sportiva rappresenta un’occasione imperdibile per collezionisti e appassionati del marchio Suzuki.