Acquistare una motocicletta senza vederla prima potrebbe sembrare un azzardo, ma per alcuni appassionati rappresenta una sfida affascinante. È il caso di un motociclista che, dopo un’esperienza poco soddisfacente con una BMW F800GS, ha deciso di tentare nuovamente la sorte acquistando una Suzuki GSX-8R a scatola chiusa. Questa volta, però, l’avventura ha avuto un esito decisamente più positivo.

Suzuki GSX-8R, acquisto a scatola chiusa

Con appena 1.000 miglia percorse, la moto sport tourer si è dimostrata quasi impeccabile. Descritta dai recensori come una compatta sportiva da viaggio, ha superato brillantemente il test del viaggio di ritorno dal concessionario: un tragitto di due ore in condizioni climatiche avverse, con temperature sotto lo zero e strade innevate. Nonostante le difficoltà, il pilota ha apprezzato il comfort offerto dalla carenatura, che ha protetto il busto dai venti gelidi, anche se i piedi sono rimasti esposti al freddo. “Forse avrei dovuto acquistare quegli stivali in Gore-Tex che ho nella lista dei desideri“, ha scherzato.

Dal punto di vista delle prestazioni, il motore bicilindrico parallelo da circa 800 cc con albero motore a 270 gradi si è rivelato un vero capolavoro. Rispetto alla precedente BMW, la Suzuki si è dimostrata più scattante e reattiva, grazie anche a un risparmio di peso di circa 50 libbre. Il pilota ha elogiato l’aerodinamica della moto, che ha garantito un’esperienza di guida piacevole anche senza tappi per le orecchie. “La carenatura bassa dirige il vento sul petto, lasciando il casco in aria pulita”, ha spiegato.

Alcune modifiche

Nonostante i numerosi pregi, la moto richiede alcune modifiche per essere completamente pronta per la pista. Gli adesivi estetici sul serbatoio, ad esempio, si sono rivelati scivolosi e saranno sostituiti con grip più adeguati. Anche il portatarga originale sarà rimosso per adottare un design più compatto, mentre la posizione delle leve necessita di un aggiustamento per migliorare l’ergonomia, attualmente più orientata verso uno stile sportivo che da vera moto sport tourer.

Nonostante queste piccole imperfezioni, il pilota si è dichiarato entusiasta della sua nuova due ruote. Dopo aver affrontato un viaggio in condizioni difficili, è arrivato a Brooklyn con una gran voglia di continuare a guidare. “A volte, un acquisto moto a scatola chiusa può rivelarsi una buona idea“, ha concluso. Con qualche intervento personalizzato, la GSX-8R sembra destinata a diventare la compagna ideale sia per la città che per la pista.